Falleció el jubilado que se disparó en la sede de ANSES de Mar del Plata

Trámite sin complejidad

Conmoción causó en el lamentable hecho ocurrido esta mañana en la ciudad de Mar del Plata. Rodolfo Oscar Estivill, el jubilado de 91 años que se pegó un tiro en la sede de Anses de la calle Independencia, falleció a las 13 en el Hospital Interzonal General de Agudos, luego de intensas tareas para salvarlo.El hombre ingresó con un disparo en la cabeza y fue trasladado rápidamente al "shock room", pero los médicos no pudieron hacer nada.La tragedia se desató poco antes de las 11, luego de que el jubilado lograra subir al 1º piso de la Udai de Anses de la avenida Independencia de Mar del Plata, pese a que no es un lugar donde se realizan trámites. Según explicaron las autoridades, Estivill ya había completado el trámite de cambio de domicilio que había ido a hacer y pidió subir para "saludar a un conocido".Unos instantes después, mientras bajaba la escalera, se paró en la mitad y comenzó a gritar. "Les agradezco a mis sobrinas por todo lo que hicieron", dijo mientras sacaba un revólver calibre .38.Ante la desesperación de sus familiares que estaban allí, empleados y la gente que esperaba ser atendida, el jubilado se pegó un tiro en la cabeza y cayó desplomado.Fuentes judiciales informaron a este medio que las sobrinas habían llegado el miércoles a Mar del Plata para acompañar a Estivill a realizar este trámite a la Anses y tenían previsto volver el viernes con el jubilado a Buenos Aires.La causa quedó en manos de la fiscal en turno María Isabel Sánchez que esperará el informe de autopsia que constatará que se trató de un suicidio y luego dejará sin efecto las actuaciones, debido a que no existe delito en lo sucedido.La ambulancia llegó inmediatamente y el señor fue trasladado aún con signos vitales al Hospital Interzonal General de Agudos. Lamentablemente, a las pocas horas falleció en el hospital producto de los daños causados por el disparo, publicóLa gestión que iba a realizar por cambio de domicilio es un trámite de rutina sin complejidad.ANSES explicó en un comunicado que el hombre "ya había concluido el trámite por el que había ido y volvió a ingresar al edificio, con el argumento de que iba a saludar a un amigo al primer piso".La ANSES por medio de la jefa de la Regional Bonaerense II y la gerente de la oficina, "acompañaron a los familiares presentes durante todo momento y lo seguirán haciendo el tiempo que sea necesario", señaló el organismo.Finalmente se confirmó que la "oficina no abrirá sus puertas en el día de mañana y durante el lunes 3 de julio, se llevará a cabo una jornada de contención para los empleados que presenciaron el hecho".