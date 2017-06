Doloroso regreso a las casas inundadas: La encrucijada de malvender o alquilar

El río Uruguay continúa su bajante en Concordia, pero sólo las familias afectadas por las inundaciones saben lo que significa el dolor y la impotencia del regreso a casa al ver sus pertenencias destruidas y las paredes corroídas por el avance del agua.Ante la desazón, son muchos los que se ven en la encrucijada de malvender sus propiedades o alquilarlas.y hasta denigrante para los pocos que estamos volviendo", confesó una vecina de barrio Vélez Sarsfield aEs que el agua se fue, pero son pocos los que quieren volver, y los pocos que lo hacen es porque no tienen otro lugar donde ir.y nos duele ver cómo quedaron nuestras casas", lamentó la mujer.

"Lo que más duele es el desarraigo"

La encrucijada de malvender o alquilar

"Ver nuestras casas destruidas después de la creciente, te voltea. Y a la vez, son sentimientos encontrados porque una vez que se va el agua, uno dice que no vuelve, pero cuando llegas y limpias tu casa, ves los vecinos... uno quiere volver al lugar al que nació", reconoció Juan Pablo, otro vecino que 44 años que vive en el barrio, que una vez más, se vio sucumbido ante el avance del agua."Lo que más duele es el desarraigo", reveló el hombre en diálogo con nuestro medio.Es que Juan Pablo, ya cansado por las crecientes del Uruguay, decidió irse del barrio y alquilar en otro lado. Pero en el fondo, sufre. "La tranquilidad que tenemos en este barrio, no la conseguís en otro lugar", reconoció al tiempo que denunció los gastos que implica un alquiler: "Todas las comodidades que uno logró en su casa, si las buscas en un alquiler, es muy caro"."Yo me fui con intenciones de no volver,porque tienen que saber que a los 13 metros se tienen que mudar", explicó., porque siempre hay promesas de los políticos y lamentablemente nunca se cumplen", reprochó otro vecino del Vélez Sarsfield. "Es siempre lo mismo: la promesa de la solución que nunca llega", agregó."El agua no te perdona y lamentablemente hay hipócritas que sacan provecho", denunció.Es que aquellos vecinos que deciden vender sus casas, se lamentan porque "costó mucho esfuerzo". "En vez de adelantar, atrasamos, y terminamos viviendo en una piecita 4x4"."Después de la inundación de 2015 se veían montañas de muebles destruidos de todo el barrio y nadie hizo un balance de esas pérdidas", reprochó el hombre.En la oportunidad, también advirtió la burocracia en torno a los trámites para recuperar los servicios, sobre todo el de la electricidad."Las crecientes son una complicación continua en Concordia y se está generando un problema serio de vivienda porque muchos de los vecinos ya no quieren volver a su vivienda actual y tratan de alquilarlas para conseguir otra ubicación más lejana a la creciente", explicó a, Waldo Subirá de Propiedades Subirá."Si tratan de vender esas viviendas, todo los vecinos saben de la situación de la posible o potencial inundación de la zona, y el que la compra, lo hace como una inversión exclusivamente para alquilar pero a riego", manifestó Subirá.Según el corredor inmobiliario,. "Es malvender", sentenció."Los inquilinos residen el contrato y no vuelven más; en otros casos, el inquilino les hace un reconocimiento de los gastos que tienen para recuperar la casa, se perdonan unos meses de alquiler y se sigue el contrato normal. Por supuesto que mientras la casa está en situación de inundación, no se le cobra el alquiler", aclaró."Es muy triste lo que significa la inundación para las familias, y la recuperación posterior de la vivienda", reconoció al revelar que los vecinos afectados por las inundaciones, primero tratan de vender sus propiedades, de lo contrario, de alquilarla: "todo".