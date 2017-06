Para la Cámara Entrerriana, hay una "merma" en la actividad turística

Foto: Ilustrativa

"Hay una merma, un amesetamiento, una tendencia a la baja" en la actividad turística de la provincia, según señaló el titular de la Cámara Entrerriana de Turismo.



Ante ese panorama "estamos esperando con mucha ansiedad el receso invernal y queremos que sea bueno como el año pasado así podemos retomar la ocupación hotelera y para hotelera en toda la provincia", expresó Sebastián Bel.



El dirigente no dejó de hacer notar el impacto que está teniendo en la costa del Uruguay la crecida del río y agregó que "en mayo y junio tuvimos dos fines de semana largos menos; eso afectó sensiblemente a los empresarios", admitió.



Consultado sobre qué lectura hacían desde la Cámara de los despidos en el hotel Alvear de Paraná y en el Grand Hotel de Concepción, Bel señaló que desde la entidad "no tienen la información" que permita decir que fueron cerrados por la baja demanda y vinculó estos casos a "temas puntuales de índole empresarial".



En ese sentido, si bien reconoció que existen "algunos despidos en algunos sectores", Bel aseguró que las cesantías y suspensiones no se están dando en forma "masiva"



"Tampoco quiere decir que está todo bien" aclaró para describir después tres factores que están teniendo su impacto en la actividad de la provincia.



"Primero la recesión económica que nos afecta a todos. Lo primero que hace una familia es dejar de viajar o de comer afuera. En segundo lugar están los costos que no son competitivos, no estamos siendo competitivos en relación a países vecinos como Uruguay y Brasil y tercero, ha habido en los últimos seis meses una emisión de turistas argentinos que se van al exterior, batiendo records como Punta del Este y Santiago de Chile; no van solo a disfrutar sin a comprar también. Esa emisión de turistas creció y genera menos turismo interno", comentó.



Vacaciones de invierno



Hay expectativas en el sector entrerriano por las vacaciones de inverno que en el vecino país Uruguay empiezan este viernes "eso puede traer algo de movimiento en la costa uruguaya", expresó Bel al respecto.



Asimismo, "el 8 de julio arrancan las vacaciones en Entre Ríos y en provincias vecinas y el 17 empiezan en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal", sumó.



Hasta el momento "hay consultas, pero no reservas en gran cantidad", aportó finalmente. (APF)