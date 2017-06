Tragedia en Mendoza: Le dieron el alta a otro chofer que estaba en el colectivo

Jorge Pinelli, uno de los conductores del micro que volcó en Mendoza, y padre del otro conductor, Jorge Damián Pinelli, quien murió en el accidente junto a otras 14 personas, fue dado de alta y presentará declaración indagatoria en las próximas horas.



Tras la tragedia, trascendió que el micro, propiedad de los Pinelli, no se encontraba habilitado para este tipo de traslados. Así lo anunció la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. " La CNRT informa que el micro con patente EEZ 673 no se encontraba habilitado, ya que se encontraba dado de baja desde el 12 de diciembre de 2016. Por dicha infracción, la CNRT procederá ante la Justicia".



Asimismo, la propia entidad reguladora indicó que los dos choferes responsables de ese viaje, Jorge Damián Pinelli, quien falleció durante el accidente, y Jorge Pinelli, contaban con la licencia nacional habilitante vigentes, "con fecha de vencimiento al 23/9/2018 y al 16/9/2017, respectivamente".



En tanto hay otras personas que permanecen internadas: en el Hospital público de San Rafael Teodoro Schestakow, aún permanece Yamila Quevedo de 16 años, quien se encuentra estable, se le retiró la asistencia respiratoria y continúa con pronóstico reservado en terapia intensiva pediátrica.



En el Hospital Español de San Rafael continúa internado Claudio Giménez de 41 años, cuya condición es estable con muy buena evolución; y en el Hospital pediático Humberto Notti de la capital provincial permanece Agustina Leiva de 7 años "en estado crítico, en ARM (asistencia respiratoria mecánica) con distrés respiratorio y pronóstico reservado".



En tanto, Ruben Soto de 23 fue trasladado ayer a última hora a la Clínica Sagrado Corazón de la ciudad de Buenos Aires en un vuelo programado por su obra social, y Leandro Tejeda de 18 años fue derivado por vía terrestre en micro.



Pinelli, que alternaba con su hijo Jorge la responsabilidad de conducir el micro que volcó en la Cuesta de los Terneros, a 30 kilómetros de San Rafael el domingo último, fue dado de alta médica pero no podrá regresar a Buenos Aires hasta prestar declaración indagatoria prevista para las próximas horas, indicaron fuentes policiales.