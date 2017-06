La canela puede reducir los daños de una dieta rica en grasas

La canela puede disminuir el riesgo de daño cardiovascular que genera una dieta alta en grasa mediante la activación de los sistemas antioxidantes y antiinflamatorios del cuerpo, así como ralentizar el proceso de almacenamiento de grasa, según concluyó un nuevo estudio liderado por Kazim Sahin, de la Universidad de Firat en Elazig en Turquía, en conjunto con la 'OmniActive Health Technologies Inc, de Nueva Jersey, Estados Unidos.



Los científicos descubrieron que los antioxidantes polifenólicos que forman parte de la canela pueden además ayudar a perder peso.



Para llegar a esa conclusión realizaron un experimento con 28 ratas que fueron divididas en cuatro grupos. Un grupo de roedores consumía comida hipercalórica con alto contenido de grasa, otro grupo comía alimentos convencionales, mientras que la mitad de cada grupo recibía un extracto de la canela con su comida.



Resultados



Tras 12 semanas de experimento los investigadores analizaron los resultados, y encontraron que la presencia de la canela tuvo un efecto positivo en las que consumieron la comida rica en grasa.



Su masa resultó ser un 10% menor, mientras la capa de grasa en sus cuerpos resultó estar un 30% más fina que la de los roedores que consumieron el mismo tipo de alimentación pero sin la canela.



También observaron que la sangre de las ratas que consumieron grasas con canela contenía menos colesterol y enzimas que estimulan la acumulación de grasa en el hígado y otros órganos vitales, y más antioxidantes, que la de los que no consumieron canela. Mientras que presentaban niveles más saludables de azúcar, insulina y grasa en su sangre.



Los investigadores señalaron que su estudio señala que la canela puede ser usada no solo con fines culinarios, sino también para reducir los efectos de una dieta alta en grasas y luchar contra una pandemia global como es la obesidad.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población del planeta sufre actualmente de obesidad y de acuerdo con diferentes pronósticos, para el año 2025 el número de personas con sobrepeso se cifrará en 2.700 millones de personas, y de ellos la proporción de gente con formas extremas de obesidad aumentará hasta el 17%.