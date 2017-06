Preocupa a obras sociales sindicales la situación con médicos de Gualeguaychú

Obras sociales sindicales de toda la provincia de Entre Ríos, se reunieron este miércoles en Paraná para analizar la situación que atraviesan, principalmente en la ciudad de Gualeguaychú donde "tenemos problemas muy graves", según dijo a Elonce TV Daniel Jacobi, representante de OSPLAD.



Según explicó "los médicos no quieren atender a nuestros afiliados y quieren trabajar con valores distintos al resto de la provincia y eso es imposible". Y agregó que también estuvieron reunidos con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) para tratar de buscar una solución urgente a esta problemática.



Por su parte, Claudio de los Santos, de la CGT Gualeguaychú, que la situación preocupa a todos los trabajadores ya que las prestaciones no se están brindando. En tal sentido, mencionó que está cortada la atención en el primer nivel de atención y algunas tienen dificultades con ginecólogos y anestesistas.



De los Santos dio cuenta que esta situación surgió a partir de la sanción de la ley antiplus. A nivel provincial, se firmaron acuerdos con los médicos y se diagramaron listados de prestadores, pero en la ciudad de Gualeguaychú no se pudo llegar a un acuerdo y no hay médicos que atiendan a los afiliados de las obras sociales sindicales. "Ellos aducen tener dificultades con el valor de la prestación, no reconocen los valores y eso era lo que compensaban con el plus", dijo.



"Nosotros entendemos que si están colegiados dentro de la FEMER y hay un acuerdo que marca el valor, deberían respetarlo", dijo De los Santos.



Finalmente, Jacobi adelantó que convocarán a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez "para tratar de encontrarle una solución al tema Gualeguaychú. Es inadmisible que los médicos no quieran atender a nuestros afiliados a los mismos valores que atienden los médicos del resto de la provincia". Elonce.com