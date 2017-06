El preso que estudiaba en escuela de Música será retirado del establecimiento

Paraná Preocupa que condenados por delitos sexuales asistan a la Escuela de Música

La comunidad educativa de la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio, que depende de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) se vio convulsionada luego de que tomara estado público que entre sus estudiantes se encuentran condenados por delitos de violencia sexual y femicidio.que el interno penado,En tal sentido, explicó que los internos de las unidades penales entrerrianas, "tienen derecho a estudiar y esto se viene implementando con mucha fluidez y con buena aceptación de parte de instituciones educativas desde el año 2005 particularmente. Seguramente antes había otras posibilidades de estudio, pero básicamente eran relacionadas con primaria y secundaria. Desde el año 2005 empiezan a generarse convenios con UADER y otras instituciones en toda la provincia para poder capacitar a los internos. Al tiempo que se siguen dictando clases dentro de las unidades penales de parte de universidades y otros estudios terciarios".Pero a partir de los reclamos de padres de alumnos que asisten a la escuela de Música, Bértora explicó que se realizó un relevamiento de cuántos internos asisten al lugar, "porque las autorizaciones se hacen caso por caso, y son cuatro, tres los cuales están con custodia penitenciaria, es decir están con un acompañante penitenciario todo el tiempo; así que la posibilidad de que haya algún tipo de inconvenientes es de mínima a nula; no podría existir ningún tipo de riesgo para nadie".No obstante, remarcó que "hay un interno que es el que pone en alerta a la gente porque quedó esperando la custodia penitenciaria ya que tiene una custodia acotada. Está en un período de confianza muchísimo mayor y eso hace que el Servicio Penitenciario lo lleve, lo deje y luego lo busquen. El queda sin custodia, y el Servicio Penitenciario solamente hace el traslado".En tal sentido, Bértora dio cuenta que este interno, "ya ha estado trabajando y ha tenido semi libertad, y salida socio familiares desde el año 2011. Tiene ya un tránsito en este tipo de salidas y no se han ocasionado problemas para la sociedad en ningún momento". Pero tiene un régimen de normas de conducta que tiene que cumplir y no lo respetó.Tras ello, confirmó que dicho interno "será retirado de la escuela de Música, no podrá cursar más" por estas normas de comportamiento que no fueron respetadas. Entonces "al haber alterado la tranquilidad y haber puesto en riesgo esta posibilidad de estudio, será retirado y no podrá cursar más en la escuela de Música porque cometió una falta grave; no tiene un comportamiento adecuado o lo que se espera de él en este tipo de situaciones".Consultada sobre cuál fue la falta en que incurrió el interno, Bértora confirmó que "frente a personal administrativo expuso cuál fue el hecho por el cual recibió una condena y como es un hecho aberrante, se trata de un femicidio, es una situación absolutamente inapropiada, grave y nadie tiene por qué sufrir eso. Además el interno no puede tomarse semejante libertad en un espacio educativo que necesitamos preservar".