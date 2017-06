Docente fanático de River sorprendió a sus alumnos de Boca con una nota

Un docente fanático de River a cargo del sexto grado en la Escuela Adventista de Neuquén, escribió en los cuadernos de comunicación de sus alumnos hinchas de Boca un mensaje en el cual los felicitaba por el campeonato ganado y la nota se viralizó rápidamente en las redes sociales.Alberto "Toto" González es docente y reconocido hincha de River, inclusive no hay foto donde no se lo vea con los colores blanco y rojo.Sin embargo, este "millonario" de corazón sorprendió a sus alumnos con una nota en el cuaderno que los dejó casi mudos.La misma decía: "".La nota llamó la atención de una mamá que compartió la imagen en las redes sociales y rápidamente se viralizó, para sorpresa del profesor."Yo soy muy hincha de River, por eso ellos lo toman de otra manera.", contó el docente a LM Neuquén.Entre los chicos fue tal la alegría que de otros grados de la misma escuela les pidieron si podía pegarles el cartelito en sus cuadernos.. Ellos me tienen muy identificado con los colores de River y eso hizo que les resulte tan significativo", comentó el maestro.Aunque no esperaba que la nota tenga una trascendencia mayor, el docente se alegró porque sea una especie de ejemplo para promover la tolerancia."Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad tan violenta que por eso estas cosas destacan.", reflexionó el maestro.