Los rostros del dolor: Despidieron a las víctimas del trágico vuelco en Mendoza

Los restos de las 15 víctimas fatales del trágico vuelco de un micro ocurrido cerca de la ciudad mendocina de San Rafael fueron sepultados en diferentes cementerios del Gran Buenos Aires, mientras que a once de los heridos se los trasladó desde Mendoza a hospitales bonaerenses.Los cuerpos de las víctimas habían sido trasladados este lunes por la noche desde la provincia de Mendoza hacia la base de El Palomar en un avión Hércules de la Fuerza Aérea enviado especialmente por el Gobierno de la Nación.A las distintas salas velatorias ubicadas en las localidades de San Miguel, José C. Paz, Los Polvorines, y Grand Bourg, se acercaron familiares, amigos y compañeros de colegio y de danza, que mostraron consternación por el desgraciado episodio.La despedida se inició durante la noche de este lunes con una marcha de antorchas protagonizada por familiares de las víctimas y vecinos en la localidad de Grand Bourg.La mayoría de las víctimas fatales al igual que las personas heridas por el accidente tenían entre seis y quince años, y pertenecían a la escuela Soul Dance Studio, de Grand Bourg, y habían salido de Buenos Aires el jueves pasado para participar de un concurso de baile en el teatro Roma de San Rafael.El trágico vuelco se produjo el domingo pasado cuando el micro de la empresa familiar Talcahuano transportaba al contingente desde el complejo invernal Las Leñas a la ciudad de San Rafael.El accidente ocurrió en la ruta 144, a la altura de la zona de Los Horcones, sin que interviniera otro vehículo y por causas que se trataban de establecer.Según indicaron fuentes oficiales, el transporte tenía su licencia adulterada en el momento del accidente, ya que la unidad había superado el límite permitido de antigüedad.También habría superado la velocidad permitida, ya que poco antes había sobrepasado un auto que circulaba a 110 kilómetros por hora.La firma Talcahuano tenía como responsables al chofer del micro, Damián Pinelli, de 35 años, fallecido en el accidente, y a su padre, Jorge, de 55.Si bien el accidente fue caratulado judicialmente como "homicidio culposo doblemente agravado", podría llegar a no tener ningún imputado por la muerte del chofer, admitió la fiscal del caso, Florencia de Diego."De comprobarse que no hay otra responsabilidad no habría imputados debido a que el chofer que estaba a cargo en ese momento de la conducción, Jorge Damián Pinelli, se encuentra fallecido", sostuvo la instructora en declaraciones a la prensa.Este martes, pasado el mediodía, un avión Hércules sanitario con dos médicos de la Fuerza Aérea llegó a San Rafael para trasladar hacia Buenos Aires a once de las personas que estaban internadas en diferentes hospitales mendocinos.Los heridos con lesiones más leves fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la provincia de Buenos Aires y también de Capital Federal, donde deberán continuar con la internación y los cuidados necesarios.Según confirmó ante la prensa local Luis Vergani, director del Hospital Schestakow, uno de los aviones trasladó a un paciente, mientras que el otro llevó a diez.Sobre el estado de salud de las 16 personas que permanecían internadas, Vergani indicó que "tres pacientes se encuentran complicados", por lo que no podrán ser trasladados y detalló que son Rubén Soto, de 23 años; Claudio Giménez, de 41; y Yamila Quevedo, de 16.Otro de los heridos que no pudo ser trasladado es Jorge Pinelli, el chofer de 55 años, y padre del conductor fallecido, ya que tiene un pedido de la Justicia mendocina para declarar en la causa que investiga el vuelco.