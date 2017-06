Buscan prohibir por ley que circule más de una persona en cada moto

Un proyecto para modificar la Ley de Tránsito y prohibir la circulación de más de una persona por motocicleta, en todo el país, comenzó a ser debatido en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores.



La iniciativa fue presentada por el jefe de la bancada de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, durante una reunión de comisión en la que se abrió el debate, que continuará durante las próximas semanas.



La iniciativa pretende prohibir en todo el territorio nacional, y por dos años, que en una moto circulen dos personas y establece que el conductor debe usar casco y chaleco con la patente impresa. Además, establece que quien infrinja la ley debe ser detenido. Ante la reiteración de la falta, la moto será secuestrada.



"Hay que ver si el Congreso tiene el coraje cívico y se aguanta esta ley", desafió Pichetto ante los legisladores reunidos en el salón Illia.



El rionegrino recordó el caso de los dos motochorros de nacionalidad colombiana que murieron atropellados por un vehículo, luego de ser perseguidos por su víctima, la semana pasada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



"No estoy diciendo que no haya motochorros argentinos. Pero estamos en un esquema alegre: delincuentes que tienen antecedentes y son extranjeros y siguen robando", fustigó Pichetto.



La presentación de la iniciativa se llevó a cabo al mismo tiempo que un grupo de motoqueros, con carteles que decían "las personas no se patentan", cortaba el tránsito de la calle Hipólito Yrigoyen, frente al Senado de la Nación.



Sin embargo, algunos legisladores, tanto de su bancada como del oficialismo, cuestionaron que la ley deba ser cumplida también por las provincias y los municipios. La discusión del proyecto continuará la semana que viene con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y de asociaciones de motoqueros.