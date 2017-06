El nene que cayó al vacío de un noveno piso ya está en su casa

Sin embargo, no volverán a la vivienda donde ocurrió el incidente, ya que sus padres no quieren regresar.



"Gracias a todos. Todo el mundo estuvo rezando. Ahora me llevo a mi bebé a mi casa. Es un milagro", le dijo Florencia Núñez, su mamá, a los medios locales cuando salía del Hospital de Niños de la capital provincial. En sus brazos llevaba a Martín, quien apenas 19 días atrás peleaba por su vida después del accidente que casi le cuesta la vida.



El episodio ocurrió en la tarde del miércoles 7, en un edificio ubicado en la avenida Mate de Luna al 2000. Al parecer, Máximo, el padre del chico, estaba en la cocina de su departamento preparando algo para comer cuando Martín fue solo hasta el balcón y jugando se trepó a la baranda. Desde allí cayó casi 30 metros a un patio interno del edificio, sin que nada en el medio amortiguara el golpe.



Si bien el menor sufrió contusiones en varias partes del cuerpo y tuvo que mantenerse conectado a un respirador artificial durante casi dos semanas por un fuerte traumatismo en los pulmones, su recuperación fue, en palabras de los médicos y su familia, "milagrosa". Es que Martín no se rompió ningún hueso, no tuvo que ser sometido a cirugías mayores y podrá vivir sin secuelas físicas en los próximos años.



Clarín.