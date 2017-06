Jockey Club y Asociación de Propietarios, en conflicto por el nuevo hipódromo

Desde hace un tiempo, la comisión directiva del Jockey Club y los integrantes de la Asociación de Propietarios y Profesionales del Turf mantienen un conflicto que, al parecer, terminará en la Justicia.



Jorge Barbagelatta, titular del Jockey Club, había manifestado que "la Asociación de Criadores de Caballos de Turf existe "pero no son socios del club". No obstante, los convocaba a "trabajar como lo venían haciendo, de palabra, en algunas cosas".



En ese sentido, explicó que "nuestra institución salió de la quiebra y la comisión tomó el mando para seguir adelante, pero con muchos inconvenientes, como las obras en el predio de Oro Verde. El Jockey está conformado por accionistas. El estatuto, que está vigente, agrega la categoría de socios activos, pero sin votos. Después de la quiebra, todo eso quedó raso, por lo que no se puede incorporar gente a la comisión directiva, salvo que hereden acciones. Por todo esto, tuve conversaciones con la asociación, para firmar una carta de intención y que ellos comiencen a trabajar".



"Hoy el predio quedó a cargo de la Municipalidad. Tenemos la sede histórica, que se la alquilamos y, en compensación por la falta de terminación de obras en Oro Verde, recibimos 9 o 10 mil metros dentro de lo que es el terreno. Ese es un arreglo nuestro con la empresa Libertad, que fueron los que levantaron la quiebra. Con esos bienes, tenemos que realizarlos, para terminar las obras, pero son bienes del club. Son varios lotes, activos fijos que tenemos", dijo a LaVoz.



Y agregó: "Ellos se presentan en Personas Jurídicas aduciendo acefalía de la comisión y pidiendo la regularización. Ahora, por este planteo, se autorizó una asamblea. Fue allí cuando nos planteamos hacer un pre- convenio, pero no avisan, publican edictos y llaman a la Asamblea. Ellos no recibieron notificación de nuestro pedido de suspensión por contrario imperio y por eso hacen la asamblea. El convenio entre nosotros y ellos todavía no está vigente, pero igual están cobrando, pese a que no tienen la norma legal que los avale". La respuesta de la Asociación de Propietarios y Profesionales del Turf Luis Pedro Mariani, manifestó a Elonce TV que "la ex comisión directiva del Jockey hizo declaraciones respecto a nuestra asociación. Digo ex comisión porque se autoproclamaron, siendo que está acéfala desde diciembre, cuando se les caducó el mandato y no convocaron a asamblea como lo establece el estatuto y la resolución 150 de personería jurídica".



Asimismo, señaló que "dicen que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el Jockey Club y que no tenemos por qué llevar el nombre, siendo que hace un mes y medio atrás ellos hicieron un convenio con nosotros donde nos reconocen que somos una pata de la mesa dentro de la parte hípica. Nos dejaron a cargo el predio de Oro Verde por 120 días hasta que estuviera el contrato por 10 años. No sabemos por qué salieron con esto enojados. Personería Jurídica nos llamó y nos dio la derecha para que nosotros hagamos la comisión reorganizadora y podamos formar la comisión directiva del Jockey Club. Se enojaron y dijeron que no tenemos nada que ver, que la asociación es trucha. Nosotros nos manejamos dentro del estatuto y dentro de la ley".



En ese marco, denunció que "esta gente estuvo prácticamente toda la vida en las negociaciones y así le ha ido al Hipódromo Almafuerte. Se han vendido 22 hectáreas y hoy se deben 40 juicios, no sabemos qué pasó y tampoco dan explicaciones. Los balances no cierran, hay muchas falencias y nosotros vamos a terminar yendo a la Justicia porque hay que dar explicaciones a la ciudadanía de Paraná. Al fiscal le presentaremos pruebas y pediremos auditoría contable. Como donaciones regalaron medio millón de pesos, cuando deben por todos lados. En los balances se establece que tienen gastos por 200 mil pesos en fotocopias".



Por su parte, Juan Díaz, secretario, agregó que "durante 10 años nunca vinieron a Oro Verde. Lo conocieron ahora que nos hicimos cargo de la parte hípica, estaba todo tapado en yuyo".



"Nosotros somos a quien Personería Jurídica nombró para que armemos la comisión normalizadora. Toda la inversión que se está haciendo está a la vista de todo el mundo. No se necesitó ir a buscar inversiones a afuera ni vender nada para poner en actividad este deporte. Hoy lo podemos disfrutar porque hay pista, queremos que lo puedan disfrutar todos", finalizó. Elonce.com