Habrá cinco minutos para borrar un mensaje enviado por WhatsApp

WhatsApp permitirá borrar los mensajes enviados a otros contactos, poniendo finalmente en marcha una de las características más esperadas de la app de mensajería.



La nueva función para eliminar mensajes de WhatsApp se llama Anular y está disponible tanto para charlas individuales como grupales. Funciona en Android, iOS y Windows Phone y permite borrar definitivamente los chats, siempre y cuando no hayan pasado más de 5 minutos desde el envío. Pasado ese lapso, la opción no estará disponible.



En la actualidad, cuando un usuario borra un mensaje, éste desaparece solo de su teléfono, ya que los contactos lo pueden ver. La nueva opción hace que los chats dejen de estar disponibles para todos los participantes de la conversación (si se anula antes de que pasen cinco minutos).



Sin embargo, deja huellas: los destinatarios verán la leyenda Anulaste este mensaje.



La posibilidad de anular mensajes en WhatsApp llegará en breve a todos los usuarios mediante una actualización. Cómo borrar mensajes de WhatsApp El proceso para Anular mensajes en WhatsApp es muy sencillo, más si se utiliza la aplicación en iPhone o Windows Phone. En esas dos plataformas, bastará con mantener presionado el mensaje que se desea eliminar y optar por Anular. En Android, se debe mantener presionado el mensaje para seleccionarlo, tocar el Botón de menú en la parte superior del chat y elegir la opción Anular.



WhatsApp dio una clara explicación sobre los detalles de la nueva opción:



-Para que los mensajes se anulen con éxito, tanto vos como el destinatario del mensaje deben estar utilizando la última versión de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone



-Si vos o el destinatario del mensaje no está utilizando la última versión de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone, esta función no será compatible



-Puede que los destinatarios vean el mensaje antes de que lo anules o, también, si el mensaje no se anuló con éxito



-No recibirás una notificación si el mensaje no se anuló con éxito.