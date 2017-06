LaDanzaEstaDeLuto: multitudinaria marcha en homenaje a las víctimas

Con velas y flores, familiares y amigos de los fallecidos en San Rafael se unieron al duelo tras el accidente que dejó 15 muertos."La danza está de luto. Una vela y una flor en homenaje a quienes dejaron su arte", fue el lema de la convocatoria realizada a través de las redes sociales y que concentró a una multitud, entre quienes estaban muchos amigos y familiares de las víctimas, en la rotonda de la localidad bonaerense de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas.Los vecinos depositaron las ofrendas junto a las velas en una tarima levantada en esa localidad, lugar donde los chicos tenían la escuela de danzas y de donde habían partido para participar del concurso en la provincia de Mendoza."Estas cosas suceden, hay que rezar mucho y recordar de una manera especial a los seres queridos, de la mejor manera, para tenerlos vivos en el recuerdo. Invito a que todos juntos recemos, eso nos ayudará a entender lo que pasó. También pedir por aquellos que están tratando de recuperarse para darles esa fuerza especial que necesitan", dijo el padre Ramón al dirigirse a los presentes.Familiares y amigos consternados aún por lo que sucedió, no salían de su asombro y relataban las formas en que se enteraron del accidente, mientras otros se abrazaban y no podían ocultar su dolor.El accidente ocurrió ayer a las 15.30 en la ruta nacional 144, a la altura de Cuesta de los Terneros, camino a San Rafael, Mendoza, luego de que el ómnibus por causas aún no determinadas volcara en una de las numerosas curvas de ese camino.Viajaban un total de 53 personas, muchos de ellos menores de edad, y volvían de haber participado de un concurso de danzas en Mendoza.Los cuerpos de las 15 víctimas arribarán a la base Aérea de El Palomar esta noche, pasadas las 22 a bordo de un avión Hércules de las Fuerzas Armadas, mientras que aún permanecían heridos internados en Mendoza 15 personas, cinco de ellos en grave estado.Otros demostraron su tristeza en las redes sociales compartiendo un lazo negro de luto.Los Andes.