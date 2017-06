Tragedia vial en Mendoza: "El colectivo iba muy rápido", dijo un sobreviviente

Sociedad Decretaron dos días de duelo nacional por la tragedia en la ruta de Mendoza

Brian Urueña tiene 17 años y es uno de los sobrevivientes de la tragedia vial en Mendoza en la que murieron 15 personas, varias de ellas menores de edad."Lo que me acuerdo es que me despertó porque parece que el micro pasó por arriba de una roca, porque hizo como un salto. Ahí me despertó, me miré con mis amigas y quedamos como sorprendidos, y siguió", dijo el joven.El joven dijo que no se acuerda cómo lo sacaron del colectivo. "No sentí nada cuando me sacaron el micro. Para mí fue eterno porque cuando me desperté estaba en crisis, quería irme, estar bien, quería estar con mi mamá, pero la ayuda llegó rápido, se llenó de ambulancias", dijo a Clarín.El colectivo se dirigía al partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Los niños y adolescentes habían participado de un encuentro de baile en un teatro de San Rafael y estaban retornando desde Malargüe, tras realizar una visita turística al centro de esquí Las Leñas.La causa penal fue caratulada como "homicidio culposo doblemente agravado" y, en caso de comprobarse que no hay otra responsabilidad, no tendría ningún imputado debido a que el chofer falleció en el siniestro."Estamos investigando un homidicio culposo doblemente agravado por el deber de cuidado de quien viene al mando del rodado", indicó en una conferencia de prensa la fiscal Florencia De Diego y añadió que "de comprobarse que no hay otra responsabilidad no habría imputados debido a que el chofer que estaba a cargo en ese momento de la conducción, Jorge Damián Pinelli, se encuentra fallecido".