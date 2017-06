El proceso oral contra la "fiscal viajera" será después de la feria judicial

Los certificados médicos

Destituida o jubilada

Vacaciones en Brasil

Cobra la mitad del sueldo

Tras la feria

El proceso oral para destituir a la fiscal Anabel Orozco ya tiene fecha de inicio. En realidad es una fecha ambigüa, que depende de la llegada de un informe oficial de Migraciones en el que consten las fechas de entrada y salida de la fiscal viajera. El jueves pasado los miembros del Jury establecieron que el proceso se iniciará en la primera semana de agosto.El Jury de Enjuiciamiento admitió las pruebas y testimonios propuestos por el procurador de la Corte Alejandro Gullé, quien es el denunciante y se encargará de la acusación durante el proceso oral que se inicia después de la feria judicial. La novedad es que Orozco adhirió a esa misma prueba, es decir, no presentó testigos propios, ni pidió documentación para su defensa.Serán seis testimonios los que se escucharán, entre ellos las titulares de la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal Carla Cohen, y la titular de la Junta de Reconocimiento Médico de la Suprema Corte Rosa Baglini. Además, se espera el informe de la Dirección Nacional de Migraciones y se aportarán como prueba el expediente penal que llevan adelante los fiscales Mercedes Moya y Fernando Guzzo y un oficio de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Público Fiscal sobre la presentación de los certificados médicos supuestamente apócrifos.La titular de la Segunda Fiscalía Correccional Anabel Orozco enfrenta el proceso en el que se decidirá si es destituida o termina siendo sometida a un castigo menor que le permita acceder a la jubilación como magistrada, el 82% móvil de su ingreso actual.La destitución implica que pierde autómaticamente ese beneficio. El artículo 29 de la ley 24.018 dice que "los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político o, en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones".La conocida como "fiscal viajera", se tomó unas vacaciones en las playas de Brasil en noviembre del año pasado. Para evitar el descuento salarial por esos días de ausencia, presentó dos certificados médicos por lumbalgia.Uno de los certificados estaba fechado el 7 de noviembre y prescribía reposo por 10 días; el segundo, el 18 de noviembre. La fiscal habría salido del país el 11 de noviembre y volvió el 20, es decir que en el segundo certificado no habría estado frente al profesional para que evaluara su condición y emitiera el justificativo.Entonces vino la acusación ante el Jury de Enjuiciamiento. Fue el jefe de Orozco, el procurador Gullé, quien la denunció el 29 de noviembre ante el tribunal político que entiende en las destituciones.Después de varias idas y venidas, el tribunal conformado por siete senadores, siete diputados y los siete miembros de la Suprema Corte, tomó la decisión de suspender a la fiscal y someterla a proceso oral. Eso fue el 30 de marzo pasado.La suspensión implica que Orozco está cobrando la mitad de su sueldo desde el momento en que fue suspendida.Desde que se abrió el proceso a prueba; las partes, el acusador y el acusado, debían presentar las pruebas en las que sustentarían la acusación y la defensa. Ese periodo se cerró hace algunos días. Orozco no presentó documentación ni testigos.El jueves el Jury admitió las pruebas presentadas por Gullé. En esa reunión los miembros del tribunal decidieron pedir un último informe a la Dirección Nacional de Migraciones.En ese mismo acto facultaron al presidente de la Corte Pedro Llorente, a llamar al proceso oral apenas cuente con ese informe, así se estima que eso será en la primera semana de agosto, después de la feria judicial y el receso legislativo.El proceso que se viene es como un juicio oral y público. En el salón de actos de la Corte estarán los 21 miembros del Jury al frente, a un costado la defensa, del otro el Procurador y en el centro los testigos o la acusada. Habrá preguntas incómodas y todo en público. Fuente: (Los Andes).-