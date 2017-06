Crimen de joven embarazada: Revelan que la mató porque se negaba a abortar

Policiales Encontraron a joven embarazada muerta por un disparo en la nuca

Rodeada por maizales teñidos de "rojo", una adolescente ayer fue hallada muerta de un disparo de bala en la cabeza. Y esta madrugada, los fiscales de Santiago del Estero y de Santa Fe concertaban el traslado del único detenido, el novio, de 18 años, quien la habría ultimado, reticente en que abriera los ojos a la vida un embarazo que transitaba su séptima estación.El sospechoso es Daniel Amaya, a quien Dalma conoció a fines de 2016 cuando coincidieron en un boliche del pueblo.Hasta entonces, la jovencita transcurría sus días entre el hogar, sus estudios en el colegio Campo El Mote, a escasos 300 metros de su hogar. Protegida a más no poder, era la mimada de la familia compuesta por la madre y 8 hermanos: 5 mujeres y 3 varones. Según la investigación, entre noviembre y diciembre Dalma quedó embarazada, publicóLa primera reacción de Daniel fue un "no" tajante. "No quiero ser padre; ¿por qué no abortás?", habría sugerido el muchacho, quien reside a 10 kilómetros, pero también tiene otro hogar familiar ya en territorio santafesino. El escenario que hoy moviliza a la fuerza policial-judicial se sitúa en el límite de ambas provincias.La ruta define a los habitantes de una u otra geografía. Más que nunca, el progreso de la investigación estaba dado por los tiempos de la Justicia santafesina. Siempre en función del proceso, cinco meses atrás Dalma y Daniel informaron a los Barreto que irían por un trámite; mintieron y se trasladaron a un médico.Se sabe que Daniel pidió a un profesional que le practicara un aborto a su novia, pero el doctor dijo no, al igual que ella. Sobrevino una ruptura y la joven confesó a su familia que esperaba una beba de Daniel. Él impuso mayor distancia de Dalma, pero con intermitencias le enviaba wahatsapp prometiéndole que en poco tiempo volverían a encontrarse. Después de largas noches de silencio, anteanoche la habría citado a unos maizales, apenas a 250 metros del hogar."Ya vengo mami, voy a verlo a Daniel", habría dicho Dalma, sin imaginar que serían sus últimas palabras. Paradojas de la vida, aquella jovencita tan estructurada tuvo en un instante de "audacia", el mayor de sus errores. Cerca de la 1 de la madrugada, tomó su celular y marchó al encuentro de su novio y padre de su hija, a la cual ya había elegido un nombre: Gretel. Llevaba en su mano una medallita y su celular. ¿Qué sucedió? Sólo la pareja lo sabe, pero una de ellas no vive ya para contarlo.A las 6 de la mañana, la madre encontró el cuerpo de Dalma con sangre casi seca. A su lado, bien pronunciadas, las huellas de la motocicleta en la que Daniel unía ambas provincias en tiempos de amor y promesas.