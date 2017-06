El riesgo hídrico en sierras de Córdoba pone en pie a la comunidad de Tanti

El municipio de la localidad cordobesa de Tanti rechazó la instalación de una mina de cuarzo y feldespato en el macizo Los Gigantes, porque está desaconsejada la explotación minera en reservas hídricas de áreas de reservas naturales, que surten agua a las comunidades serranas, afirmó el biólogo Ricardo Suárez, director del Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba.



"Tanti está a 28 kilómetros de Los Gigantes pero es el primer poblado que recibe agua del río Yuspe, y el emprendimiento va a estar sobre el arroyo que deriva en el Yuspe", describió Suárez respecto a la instalación de la Mina Nácar en la Reserva Hídrica de la Pampa de Achala, región cabecera de cuenca de la gran mayoría de los cursos de agua que atraviesan Córdoba y parte de la región pampeana.



En diálogo telefónico con Télam, el biólogo enfatizó que "la explotación minera en reservas hídricas está desaconsejado por las áreas de reservas naturales".



"Es la protección de toda una cuenca en la zona más alta del área de Los Gigantes, en la que el agua fluye por toda una red como un peine que va a cada río", afirmó el reforestador.



Autorizada por la secretaría de Ambiente de Córdoba, la minera estaría ubicada a la vera del arroyo El Cruce, "a 200 metros de la garita del colectivo para ir de Córdoba capital a la cañada, ruta 28 por el noroeste cordobés, donde pasa un colectivo diario", contó Suárez.



El sitio es el ingreso a dos infraestructuras turísticas con paradores donde se puede comer y acampar, en un desarrollo sustentable con casas de madera y adobe hecho por pobladores a fines de Siglo XIX.



¿Qué cuestionan los vecinos?, preguntó Télam a Suárez. En primer término, que "la evaluación de impacto ambiental ni siquiera ocurrió".



También el intendente de Tanti, Luis Azar, manifestó a Télam su "rotundo rechazo" a la instalación de la Mina Nácar para la extracción de cuarzo y feldespato, y anticipó que el municipio dictará una ordenanza que "prohíba la explotación de minas" en esa jurisdicción.



"Nosotros estamos en contra de todo lo que pueda ser perjudicial para salud de nuestra gente y de nuestra localidad por la contaminación y la destrucción del medio ambiente", dijo el jefe comunal, quien envió una nota al Ministerio de Ambiente provincial para que actualice el estudio de impacto ambiental, ya que el anterior es de 2005.



La oposición comunal a la Mina Nácar se inscribe en la serie de controversias entre empresas y pobladores, cuyos conflictos de interés suelen impactar en áreas provinciales y nacionales a partir de permisos de explotación otorgados.



Son ejemplo la presentación de la comunidad del Área Protegida de La Ciénaga, en San Juan, que traba la explotación de la empresa de capitales australianos Latin Uraniuom; la Reserva de biosfera San Guillermo, también en San Juan y donde se ubica la explotación de oro y plata Pascua Lama y la mina Veladero (donde se produjo en 2015 un derrame de solución cianurada), ambas propiedad de Barrick Gold; y otros.



La información del emprendimiento de Mina Nácar indica que "la primera fase establece 200 metros cuadrados para encontrar la veta; a partir de eso, se va a modificar una hectárea".

"Se trata de una quebrada bastante profunda, de unos 500 metros, y el impacto no sólo es la voladura para sacar el material e introducir los vehículos", describió Suárez.



El biólogo contó que "se llevan 250 toneladas mensuales de material de extracción, que equivaldría a entre 30 y 40 camiones de material, pero es mucho más granito el que remueven".



A unos 30 kilómetros de Tanti por la ruta provincial 28, la formación Los Gigantes es el mayor bloque de granito del sector norte de las Sierras Grandes, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar.



Las grandes rocas forman parte del Batolito de Achala formado en la era Paleozoica, 368 millones de años atrás, con circuitos de trekking por el Cerro de la Cruz, El Mogote, Valle de los Lisos, Cascada El Pesebre, con avistaje de cóndor andino, informa la página Tanti Turismo.



La población se establece en "un paraje en el que viven pocas personas, pero las suficientes para mantener unos 2000 habitantes en forma sustentable", reivindicó el biólogo.



Suárez enfatizó que "tiene que ser sustentable porque necesitamos mantener el suelo y la flora. En las épocas de sequía, en Córdoba hay muy poca agua, se seca el pasto y hay incendios, así que tenemos que evitar crisis hídricas".



Además, "tenemos malas experiencias en inundaciones: la mitad de Carlos Paz quedó el año pasado bajo el agua, y esto es evitable si todo el sistema está funcionando", observó.

A esto se suma "la pérdida de bosque nativo", que es "terrible, con aludes que provocaron casi 600 casas perdidas en 2015 en Sierras Chicas".



"Al hacer un hueco, al romper el suelo, esta actividad le suma cuestiones negativas a este lugar, que necesita recuperarse. Por ejemplo, las 80 hectáreas forestadas con el tabaquillo es una acción positiva", planteó.



Por el contrario, "una minera es acción negativa, genera sedimentos que van a ir al río Yuspe, de ahí a Cosquín y al dique San Roque, que se va acolmatando sin capacidad de contener más agua".



La justicia acaba de aceptar el amparo presentado por el Club Andino Córdoba y la Federación Cordobesa de Montaña y Escalada, además de Suárez, por lo que se abrirá una investigación sobre el emprendimiento.



"Si les damos pie a una minera, se lo tenemos que dar a las 20 que están registradas para entrar a la Pampa de Achala, donde hay grandes intereses comerciales sobre el cuarzo, el feldespato y el granito", razonó.



El hombre concluyó que "son acciones antrópicas (hechas por la actividad humana) de muy alto impacto ambiental, no es que van con un cincel (sino que) hay voladuras, y ya lo dijo doña Felipa: 'no quiero que nos roben el silencio'".