Tecnópolis Federal recibió 1,4 millones de visitantes en Paraná y Santa Fe

La muestradesde su inauguración el 8 de junio y cerró este sábado con una gran fiesta y la actuación de Miranda!, On Off, Kapanga y el espectáculo de danza aérea Eleve ante una colmada Estación Belgrano, el emblemático centro de exposiciones y ferias santafesino.En total fueron, con, lo que permitió que Tecnópolis Federal potenciara con diferentes contenidos el turismo en ambas ciudades, lo que provocó un inusual volumen de tránsito en el túnel subfluvial Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis.En ese sentido, el funcionario indicó que la enorme asistencia a la muestra "es un logro de un trabajo en equipo entre Nación, provincias y municipios, y también de diversos colores políticos, porque cuando la meta es grande, la coyuntura queda chica".La programación incluyó una variedad de propuestas artísticas y espectáculos para toda la familia. Mora Godoy, Los Auténticos Decadentes, Patricia Sosa protagonizando el musical histórico El Libertador, Sergio Torres, Los Palmeras, Antonio Tarragó Ros, Cesar Isella, Citrónico, Marcela Morelo y Soledad, además de los que se presentaron en el cierre de hoy, transformaron la Estación Belgrano en un gran escenario al aire libre.Entre los contenidos de ciencia se destacaron las estaciones temáticas como Paleontología, Leonardo Da Vinci, Robótica, Cuerpo Humano, Matemática, Física, Química, Los Paisajes Celestes, Shincal de Quimivil, y Tierra de Dinos , con los dinosaurios animatrónicos de tamaño real. También hubo experiencias de realidad virtual y multisensoriales como Aladelta 4D y Vení a Volar. una exposición sobre la Construcción del Túnel Subfluvial . En tanto, Santa Fe, creó un espacio que da cuenta de la condición particular de la ciudad como Cuna de la Constitución Nacional sancionada en 1853", informó en una nota el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.La propuesta incluyó talleres especiales y charlas llevadas a cabo por instituciones educativas y personalidades de la ciencia, el arte y la cultura de la región. Los medios públicos estuvieron presentes en la muestra: Radio Nacional abrió su estudio móvil para recibir distintos protagonistas de la emisora: María Areces grabó "Cuento con voz"; Silvia Pérez realizó su programa "Corazón Valiente"; Sandra Mihanovich condujo en vivo "Soy Nacional"; Silvina Chediek y Esteban Morgado hicieron emisiones especiales de "Letra y Música" con artistas invitados, y Osvaldo Bazán y el Cholo Gomez Castañon, entre otros conductores de la emisora, también participaron de la muestra. En el espacio de la TV Pública los chicos realizaron notas televisivas y aprendieron a hacer un móvil en vivo. Además, a través de realidad virtual la propuesta permitió recorrer un estudio de TV y adentrarse en los paisajes del cruce de los Andes a través del programa "Motivados por la historia".En cuanto a las señales públicas, en el stand de PakaPaka se proyectaron diferentes programas, muchos niños pudieron participar de Alta Noticia y ser parte del noticiero hecho por niños. Encuentro también propuso actividades especiales, mientras que DEPORTV invitó a los visitantes a mostrar sus destrezas a través del #DesafíoDEPORTV.Durante toda la muestra, en ambas ciudades, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos realizó la entrega gratuita de decodificadores y antenas para acceder a los Contenidos Públicos Digitales disponibles en la Televisión Digital. Al igual que en las ediciones anteriores, el programa "El Estado en tu Barrio" tuvo su espacio y en un sólo lugar se gestionaron servicios como la tramitación y renovación del DNI, la solicitud de CUIT/CUIL o la Asignación Universal por Hijo a través de ANSES.La mega muestra de ciencia, arte y tecnología organizada por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y este caso participaron también las municipalidades de Santa Fe y Paraná, y las Gobernaciones de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Fue la primera vez además que la muestra se realizó en dos provincias en simultáneo. En 2016, Tecnópolis Federal comenzó su recorrido por Salta, Santiago del Estero y La Rioja.Este año su primera estadía fue Misiones, donde superó el récord de asistentes con 820.000 visitantes. Hasta ahora, más de 2,3 millones de argentinos visitaron la muestra sin tener que viajar a Buenos Aires.