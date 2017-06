Tras lanzarse como candidata, le hackearon la cuenta de Twitter a Amalia Granata

Política Amalia Granata será precandidata a diputada nacional por Santa Fe

Amalia Granata anunció que será candidata a diputada nacional por Santa Fe en el espacio UNA Santa Fe Renovada, una alianza que incluye al Frente Renovador de Sergio Massa y al ex gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota. Y sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter.Y hoy le hackearon su cuenta. "Quiero hacer publico mi renuncia a la candidatura a diputada, @SergioMassa sos un k mas pedazo de garca asqueroso", afirmó el hacker.Y siguió: "Ahora que tengo su atención manga de pelotudos no soy Amalia. Cuantos RT para que la profe de matemática me apruebe mañana?Más Massa, Randazzo y CFK son lo mismo"."Tengo secuestrada esta cuenta. Para su devolución pido: 3 Cajas de Fernet Branca 10 Cajones de Cerveza Heineken 5 Whisky Jack Daniels", fue el insólito pedido del hacker de Granata.