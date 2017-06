Tiene 5 años y se convirtió en la primera niñas trans de la Patagonia

Una menor de cinco años se convirtió en la primera nena trans en obtener su DNI en la provincia de Neuquén. "Mamá, yo no soy más Martín, y si me volvés a decir así no te voy a contestar. Soy María", les dijo con apenas tres años a su madre la pequeña.Según los padres, su hija nació como Martín pero desde los dos años se sentía nena: jugaba con muñecos a los que convertía en princesas y se refería a sí misma como una niña.Laura, la mamá de María, contó al sitioque empezó a preocuparse por el comportamiento de su hijo porque era muy callado y lloraba repetidamente. Se acercó al jardín para hablar con sus maestras pero fue su pediatra quien les aconsejó ver un psicólogo.Luego de algunos diagnósticos como "disforia de género", tanto Laura como el papá, Sebastián, decidieron interiorizarse sobre la infancia trans. Así fue como se conectaron con Gabriela Mansilla, la madre de Luana, la primera niña trans del país en obtener su DNI. Fue ella la que les confirmó que tenían una hija trans."Este cuerpo no es mío, este pito no es mío. Quiero que vayas a mi jardín y le digas a mi señorita y a mis compañeros que yo soy una nena", exigió la pequeña a la mamá, según publicó el sitio neuquino, que para apoyar a su hija la llevó a la peluquería para que le pusieran extensiones.A partir de ahí, la niña cambió de turno en la salita de 4 años de la escuela, que puso a disposición al equipo interdisciplinario para atender esta situación."Nuestras familias lo tomaron a bien. Todos entendemos esta cuestión de que se construye desde el amor. Sin amor estás muerto, sobre todo cuando hablamos de una criatura. Es fundamental el apoyo de la familia", consideró el papá, profesor de música de 30 años.Cuando se acercaron al Registro Civil para iniciar el cambio de DNI encontraron más dudas que respuestas. Pero luego recurrieron a la Dirección Provincial de Diversidad y ahí le brindaron la información que necesitaban, el apoyo psicológico y la asistencia jurídica para concretar el trámite.Además, se reunieron con autoridades provinciales hasta que finalmente bajo el amparo de la la Ley Nacional de Identidad de Género sancionada en 2012 lograron obtener tener una nueva acta de nacimiento con la que tramitó el documento de identidad de su hija.El caso de María fue el primero en la provincia que implicó un trabajo en conjunto con diferentes áreas de gobierno con el fin de garantizar "los derechos de la menor y su resguardo físico y moral". Según la Federación Argentina LGBT, también es el primer caso en la Patagonia.