Hay argentinos que ya pagan hasta $15.000 por pases VIP para el Mundial de Rusia

Falta menos de un año para el Mundial de Rusia. La Selección Argentina, complicada en las eliminatorias, aún no confirmó su participación. Pero ya hay entradas en oferta para los partidos y cientos de fanáticos de la albiceleste,para asegurarse un lugar en los estadios.Los tickets que salieron a la venta este año no son los comunes. Son los del exclusivo "Programa Oficial de Hospitalidad" de la FIFA , que incluyencomo comidas, bebidas, acceso al "Fan Fest" y estacionamiento cerca de la cancha.Para los eventuales partidos de Argentina de laen la categoría más barata -"Match Club"- y a casi $ 29.400 en la superior "Match Pavillion". Si se compra un combo paraPara hinchas aún más confiados en el conjunto nacional, ahora dirigido por Jorge Sampaoli, los tickets para toda la primera fase más el partido de octavos de final valen de $ 60.000 a $ 115.000. Una "ganga" frente a lo que cobranPese a los precios, que pueden pagarse en 4 cuotas, en el país, según confirmócon los tres operadores habilitados por la FIFA para ofrecer entradas Hospitality en Argentina directamente y a través de otras agencias."Esta vez hubo más demanda de particulares que de empresas. Suelen ser familias y grupos de amigos que piden dos partidos seguidos de primera ronda", contaron en Mundoreps, una de las firmas. "Hubo pedidos individuales y de grupos. Compran amigos, parejas y padres que planean ir con sus hijos", agregaron en Tije Travel, que ya ubicó otros 100 pases."Vendimos más que en mundiales pasados., destacaron en Rotamund, otro operador oficial. "Se están vendiendo bien -agregaron en la agencia 4Tourists-. Igual, esperamos que la demanda se dispare al confirmarse la clasificación".Para eso, la Selección, hoy quinta en las eliminatorias sudamericanas, deberá lucirse en los cuatro partidos que quedan contra Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador, entre el 31 de agosto y el 10 de octubre. De todos modos,o usarse para seguir a otro equipo.Fuera del programa exclusivo, para conseguirhabrá que esperar que salgan a la venta y tener suerte en la compulsa online: suelen agotarse en minutos. En este caso,y valores mayores para cada fase siguiente, hasta llegar a la última. Para ver la final, los tickets comunes valdrán US$ 455 como mínimo y US$ 1.100 como máximo.Ir a Rusia 2018 será mucho más caro que a Brasil 2014, por los más de 13.000 kilómetros del viaje y por la distancia entre las sedes de un país que es el más grande del mundo. Eso se refleja en los precios de los paquetes. Los que ya empezaron a venderse, para la primera fase y para octavos de final, incluyen el alojamiento con base en Moscú y todos los traslados dentro de Rusia hasta las sedes donde juegue Argentina.Sin entradas, valen casi $ 67.000 para un partido (plan de 5 noches), más de $ 110.000 para dos (7 noches) y $ 151.300 para tres encuentros (14 noches).A esos valores hay que sumarles los de las entradas y los pasajes de avión Buenos Aires-Rusia, que recién empiezan a salir a la venta con valores que rondan los $ 28.300 con dos escalas y los $ 32.700 con una sola, según datos de Despegar.com.Algunos fanáticos, cuentan los operadores, ya empezaron a comprarlos. Eso sí, con un "seguro de cancelación" por si la Selección no clasifica.