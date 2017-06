Cómo enviarle mensajes a quien te bloqueó de WhatsApp

WhatsApp, la aplicación móvil de mensajería comprada por Facebook en 2014 por u$s 19.300 millones, tiene más de mil millones de usuarios y algunos de ellos terminan siendo bloqueados por otros que "se cansaron" de leer sus mensajes. Pero si un tercero los junta, pueden volver a estar en contacto.



En los grupos de WhatsApp los miembros reciben todos los mensajes que son enviados sin importar si provienen de un usuario bloqueado.

Aprovechando esto, si una persona quiere hablar con alguien que la bloqueó, solo necesita que un tercero, que esté en contacto con ambos, cree un grupo y los agregue. Luego, el cómplice puede quedarse a presenciar el reencuentro o irse, lo que haga no afectará la comunicación.



La aplicación no tenía previsto este uso de los grupos, así que por ahora no hay manera de evitarlo. La persona tendrá que irse del grupo y volver a bloquear al usuario.



En caso de que esto pase el usuario bloqueado quedara solo en el grupo. Puede irse o aprovecharlo como un anotador para guardar textos, imágenes y audios. La soledad puede resultar útil.