Santa Fe: Buscan sancionar con cárcel a quienes agredan a trabajadores de salud

Este jueves, el Senado de la provincia dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) Seccional Santa Fe (e ingresado por el senador por el departamento Rosario Miguel Cappiello, ex Ministro de Salud de la Provincia) que reforma el Código de Faltas para agresores de trabajadores de la salud.



En caso de convertirse en ley ?algo que sucederá si la Cámara de Diputados también le da su aprobación?, se propiciará la incorporación del capítulo 3 al código de faltas sancionando las siguientes situaciones:



"El que invocando un vínculo con un alumno, en un caso, o con un paciente o familiar del mismo, dentro de un establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo, en el primer caso o dentro de un efector de salud, o sanatorio privado, en el segundo, realice alguna de las siguientes acciones:



"a) Hostigue, maltrate o menosprecie a un trabajador de la educación o a un profesional de la salud. b) Insulte a un trabajador de la educación o de la salud, o provoque escándalo. c) Ejerza actos de violencia física contra un trabajador de la educación o de la salud. d) Arroje contra un trabajador de la educación o de la salud, o contra un bien de utilidad educativa o de la salud, elementos de cualquier naturaleza. e) Ingrese sin autorización a un establecimiento educativo o de la salud y no se retire a requerimiento del personal docente o de salud. f) Perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función sea educativa o de salud. En tal sentido, se puntualiza que se preverá una pena consistente en el arresto de diez (10) a cuarenta (40) días".