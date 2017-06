Renunció el médico de Pami en Crespo por diferencias con el sistema prestacional

A partir del 16 de julio próximo, elya no será médico de cabecera de PAMI en Crespo, con lo cual, a unos 800 afiliados de esa localidad se les asignará un nuevo prestador de la obra social.Según publicó, Sione decidió renunciar, después de prácticamente una vida profesional al servicio de los adultos mayores. Nuevos criterios de la obra social nacional lo disocian del concepto y objetivo de atención que él entiende que merecen los pacientes.Según expresó el profesional, las diferencias se han acumulado hasta tomar esta decisión. En ese sentido, Sione comentó:, ni siquiera con los medicamentos y menos con las prestaciones en Crespo, donde las mismas están acotadas y eso dificulta la atención médica., a la oficina de la obra social, al Centro Médico.... Son personas vulnerables, que tienen sus problemas de salud y. Es así la estructura del PAMI y no es por la gente que trabaja en la oficina de la ciudad, sino directivas nacionales.. En vez de mejorar en beneficio de los abuelos, ponen trabas burocráticas".Por otra parte, el prestador -cuya especialidad es la cardiología, pero para la obra social se desempeñaba como médico de cabecera-, cuestionó y lamentó: "PAMI no tiene cardiólogo en Crespo para los ancianos. El Centro Médico y el Hospital hacen un gran esfuerzo en brindarle prestaciones de ese tipo. No hay traumatólogo y otras especialidades que son básicas en las personas de la tercera edad"."Esto no es de ahora, viene hace tiempo, pero está más agravado", disparó el doctor y deslindó responsabilidades no asumidas desde el sector político: "Quieren achicar gastos para que funcione mejor todo., llegan auditorias a los médicos sin que sepamos con qué criterios y se nos aplican sanciones. Uno tiene que agachar la cabeza o irse del PAMI y es la consecuencia de las cosas que se anuncian, dirigentes que toman dirigencias en cosas que no conocen o que les llevan años conocer realmente cómo funcionan las instituciones y mientras tanto a eso lo termina pagando el último eslabón, que son los afiliados, que necesitan un sistema de salud. Es en parte producto de esa falta de sensibilidad que tienen por ahí los políticos con los problemas que tenemos los argentinos. Cada vez está más distanciada la clase política del pueblo".La titular de la agencia PAMI Crespo, Mercedes Domínguez, convocó a los afiliados -hoy pacientes del doctor-, a que se acerquen a la agencia para asignarles un nuevo médico de cabecera. "Él hasta el 16 de julio sigue atendiendo y realizando ese día el trámite, automáticamente se les asigna profesional, de manera que", informó.Para la realización del trámite, los afiliados sólo deberán llevar su DNI, último recibo de haberes y credencial de médico de cabecera; en original y fotocopia."En la cartilla de prestadores tenemos de médicos con cupos disponibles, incluso hay un profesional más que está tramitando su incorporación como médico de cabecera", afirmó la jefa del PAMI Crespo.