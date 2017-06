Preocupación entre acreedores de Waigel tras la asunción del juez Moia

Política Juró el nuevo Juez Civil y Comercial Nº 9 de Paraná

Tras conocerse la jura y asunción del, comenzaron a reproducirse expresiones de descontento entre los damnificados de la quiebra de Miguel Waigel y Cía. S.A.: "Para nosotros fue algo muy malo., porque la Dra. Gabriela Tepsich (ex jueza), tuvo la causa desde un principio e iba avanzando. Ahora el expediente va a estar parado un tiempo, ya que. Eso nos va a traer más atraso, tras que de por sí los tiempos de la justicia son bastante extensos., la gente se va envejeciendo y las respuestas concretas no llegaron. Parece que no hay interés en que haya justicia en esta causa. No es una causa chica, sino"."Hicimos todo lo que pudimos, ya no podemos hacer más nada", dijo desanimado Puntín y cargó responsabilidades en el sector político: "Anticipamos los problemas que nos iba a acarrear, pero. Sólo Raymundo Kisser se opuso al nombramiento de este juez, los demás avalaron todos."Nos produjo muchísimo malestar su asunción, porque en estos tiempos donde los problemas económicos son mayores, esto no ayuda.. Mientras tanto, los acreedores seguimos esperando", comentó el vocero del grupo.