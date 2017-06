CAME manifestó su apoyo a los allanamientos en La Salada

Policiales Video muestra cómo detenían a las mecheras y las golpeaban en La Salada

Los allanamientos realizados en La Salada para erradicar los puestos ilegales, junto a la detención del administrador del predio ferial, Jorge Castillo, "constituye un paso positivo para terminar con este flagelo que azota al comercio legal y organizado", indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que viene denunciando esta situación desde hace varios años.Es por ello que en mayo de 2015 CAME se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga la existencia de talleres clandestinos que proveerían de mercadería ilegal a La Salada. La entidad aportó una gran cantidad de documentos probatorios que acreditarían que Jorge Castillo sería el organizador e integraría una Asociación Ilícita, acusación por la que ahora está detenido. una muestra de 465 ciudades del territorio nacional que detectó 110 localidades con formatos tipo "saladitas".Cabe recordar que La Salada fue caracterizada como la feria ilegal más grande del mundo por la Unión Europea (UE), emblema del comercio y la producción de mercadería falsificada, hecho advertido también por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative- USTR), que incluye al país en la llamada "lista de vigilancia prioritaria" por la práctica "desleal" de estos mercados que afectan derechos sobre marcas y patentes.