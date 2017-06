Volvió la humedad y pronostican casi 30 grados para los próximos días

En el hemisferio sur se inició ayer el invierno, jornada que correspondió al instante en que la posición del Sol se encontró a la mayor distancia angular negativa del Ecuador, en el planeta Tierra.La estación más fría del año llegó con muy baja temperatura, pero esa situación ya empezó a cambiar radicalmente y se aguardan temperaturas muy superiores a las normales para la época durante los próximos días.Por lo pronto los paranaenses amanecieron este jueves con una gran humedad que se nota en la vía pública y también comienza a hacerse sentir, como hace una semana, en los hogares.Según el Servicio Meteorológico Nacional en Entre Ríos, las máximas estimadas irán entre 25°C y 30°C durante los días sábado 24 y domingo 25, dándose los mayores valores en el norte del país.En el caso de la capital entrerriana, se anuncian mínimas de entre 18 y 19 grados a partir del viernes y máximas que llegarían a 26 grados.Para la eliminación de los olores a humedad en los distintos ambientes o habitaciones del hogar se puede usar. Tal y como podemos hacer dentro de la heladera, la colocación de pequeños trozos de carbón en los ambientes nos ayudan a combatir este mal, ya que estos negros trocitos absorberán los molestos olores.Antes de colocar el carbón, comenzaremos por hacer una limpieza profunda de la habitación o superficie afectada, eliminando cualquier resto, hongo u otra suciedad que pudiera existir. Mientras realizamos esta limpieza, debemos procurar mantener bien ventilado el ambiente, y también debemos disponer de buena ventilación al menos una vez al día en todos los ambientes del hogar, para prevenir que el olor a humedad vuelva a aparecer., para desinfectar y prevenir la formación de hongos. Si la superficie lo permitiera, también podemos utilizar agua lavandina.Luego, procedemos a colocar platos o recipientes con trozos de carbón en las habitaciones afectadas para eliminar la humedad. También podemos reforzar este poder preventivo y reparador colgando bolsas de tela que contengan una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio, las cuales deben ser retiradas y desechadas en cuanto el olor haya desaparecido.Podemos adquirir el carbón vegetal en comercios, o bien obtenerlo luego de utilizar el hogar a leña, la parrilla o churrasquera. Sin embargo, si no quisiéramos lucir carbón en nuestro hogar, ya que puede resultar antiestético, podemos adquirir en el mercado dispositivos que combatan los olores a humedad, a precios muy accesibles.1) Buena ventilación: airear bien, durante y después de las actividades domésticas que producen humedad, elimina parte de la que generamos en la ducha, la cocina, etc.2) Reducir la producción de la humedad: usar el extractor si al cocinar emitimos buena cantidad de vapor, tapar las cacerolas y, en el baño, no dejar el suelo encharcado tras ducharnos y cerrar la puerta del baño y cocina.3) Calefacción moderada: el aire caliente es más húmedo que el frío, intentar mantener una temperatura mínima de 15ºC en la casa para evitar que la humedad se acumule en las ventanas y paredes. En concreto, una temperatura adecuada sería de 19 ° C en la sala de estar o lugares comunes, y de 17 ° C en las habitaciones.4) No colocar los muebles pegados a las paredes al colocar el armario un poco despegado de la pared, el aire circulará mejor, previniendo la humedad.5) Absorbentes: los absorbentes de humedad pueden servirnos para controlar la humedad en determinados lugares en los que se ésta se concentra, como un armario, una habitación interior, etc.6) Ojo con las plantas: poner demasiadas plantas dentro de casa provoca un aumento de la humedad.4) Tender afuera: es importante evitar el secado de la ropa en el interior de las casas.