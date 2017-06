Desadjudicaron una vivienda social que nunca fue habitada en Chajarí

La municipalidad de Chajarí, a través de un decreto el cual fue ejecutado por el área de Vivienda, desadjudicó y recuperó una vivienda social que nunca fue habitada.



Según indicó el responsable del operativo, Gustavo Walther, en los considerados del Decreto Nº 458/2017, entre otras cuestiones, se expresa que se dispone la desadjudicación de la vivienda por no haber cumplido con las obligaciones de "ocupar efectivamente la misma, tomar a su cargo la custodia, el cuidado y el mantenimiento, y no ceder su uso a otras personas en forma temporaria o permanente".



La vivienda está ubicada en Barrio Tagüé, Manzana 32, Lote 1, en la intersección de las calles Puerto Rico y Panamá, y había sido adjudicada en la anterior gestión municipal, a un vecino de apellido Fochesatto. En cuanto a los procedimientos que se siguieron Walther explicó que se constató en varias oportunidades, mediante escribano, que la casa no estaba habitada, se lo llamó desde el Área para solicitar que dé una explicación y finalmente, el 19 de junio pasado, con la firma del Decreto Nº 458/2017 le solicitamos que nos haga entrega de la carpeta correspondiente de su adjudicación y las llaves de su vivienda.



"Luego fuimos a la casa ubicada en Barrio Tagüé con la asistencia de la Escribana Belén Brarda y de un cerrajero para hacer el cambio de combinación de las llaves", añadió el responsable de la Oficina de Viviendas.



Con respecto a qué sucederá con esta vivienda, Walther informó que se constatará fehacientemente el estado de la misma y luego, para garantizar transparencia en la adjudicación. "La vamos a otorgar a la familia que esté en el primero lugar del orden de mérito en el registro de demanda habitacional y de vivienda". En este punto el funcionario precisó que se dispone actualizado de los inscriptos que desde fines de 2015 hasta hoy actualizaron su registro adecuándose a los nuevos requerimientos de la Ordenanza que rige la asignación de viviendas, y que será este orden de méritos el que se tomará para reasignar la adjudicación.



Desadjudicación y desalojo de viviendas vendidas en forma indebida



Finalmente cabe mencionar también que en marzo pasado, la Oficina de Vivienda del Municipio constató que dos viviendas ubicadas en la zona norte de la ciudad, fueron vendidas y compradas violando las normas vigentes. En dichos casos también se aplicó un procedimiento similar, ordenando la desadjudicación, y actualmente se siguen con los trámites para dar cumplimiento al desalojo de las propiedades (ya que los vecinos no lo hicieron por su voluntad). "En estos casos son trámites que demandan más tiempo que el que uno quisiera, pero estamos en proceso para dar cumplimiento a lo dispuesto, en cuanto al desalojo", dijo Walther.



Cómo se actúa ante la recepción de denuncias



Con respecto al funcionamiento del Área en casos de presuntas irregularidades, Gustavo Walther comentó que cuando se presenta alguna situación de este u otro tipo que podría tipificarse como irregularidad, desde la oficina se toman declaraciones de todos los involucrados, se busca toda la documentación pertinente sobre la vivienda y se trata de tomar declaraciones a los diferentes actores involucrados (denunciantes, adjudicatarios, compradores, etc) para luego emitir una resolución al respecto desde el Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda (OAAV) del Gobierno de Chajarí.