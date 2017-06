Difunden las primeras imágenes de la exhumación de los caídos en Malvinas

El Comité Internacional de la Cruz Roja difundió hoy lasque comenzaron a realizar ayer en el cementerio de Darwin para identificar los restos de los muertos en la guerra de 1982.las que llevan lápidas con la leyenda de "Soldado argentino sólo conocido por Dios".Las fotos y el video fueron acompañadas por palabras del jefe del equipo de forenses de la CICR, Morris Tidball-Binz, quien describe el "desembarco" del grupo que este lunes comenzó con las exhumaciones en las tumbas que no pudieron ser identificadas tras el conflicto.

En el comunicado de hoy el CICR aclaró: ", así como tampoco sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Cuando a un territorio en disputa las partes interesadas asignan nombres diferentes, el CICR emplea esos nombres juntos, en orden alfabético francés".Con estas palabras la Cruz Roja buscó tomar distancia del conflicto de soberanía por el archipiélago. De hecho, este trabajo de identificación fue "encapsulado" bajo el acuerdo que Buenos Aires y Londres firmaron el año pasado. Este le dio mandato a la Cruz Roja para que la identificación de los argentinos enterrados en Darwin fuera tomado como un asunto estrictamente humanitario.En este histórico video que transmitió hoy la Cruz Roja se pueden ver los movimientos del equipo de trabajo, donde Argentina y el Reino Unido, pudieron nombrar dos representantes -el gobierno nacional puso a Luis Fondebrider y Mercedes Salado. En este se ven. Están en campo abierto, en Darwin, donde solitario y aislado de todos los pobladores fue delimitado este cementerio para los argentinos.En el comunicado emitido hoy Tidball-Binz señaló: ". Por lo tanto, no sorprende que, incluso décadas después de la muerte de estos soldados, las familias hayan pedido su identificación".Según la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al día de hoypara que los restos de sus seres queridos sean identificados. Han dado su ADN.Hay 17 que hasta el momento no desean hacerlo y unas 20 que no han podido ser localizadas aún, de acuerdo con los datos que se tenía de ellos al momento de ser convocados en 1982 y a los que pudieron aportar las propias asociaciones de ex combatientes.Según se informó, en un viaje que hizo la semana pasada a Ginebra, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj se reunió con la vicepresidenta del CICR, Christine Beerli; el coordinador de Operaciones para América, Martienus De Boer, y el asesor diplomático del organismo Guela Sekhniachvili., al tiempo que se sigue recurriendo a nuevas bases de datos para intentar dar con sus paraderos.Allí se encuentra esta semana el jefe del llamado Plan Proyecto Humanitario del CICR, Laurent Corbaz, quien también participó del oficio religioso encabezado por el sacerdote de las islas, John Wisdom., dependiendo de las condiciones climáticas, en tanto que el informe final -que será entregado a ambos gobiernos- se conocerá recién hacia finales de año.