Tiempo loco: La semana arrancó con mucho frío y terminará con clima primaveral

Por estos días, una de las preguntas familiares más escuchadas bien temprano a la mañana es ¿cómo me visto? ¿llevo la campera gruesa? ¿voy de manga corta? Tinogasta, en Catamarca, es un buen ejemplo de lo que viene sucediendo con este clima ciclotímico: el sábado llegó al récord de esta época con 40 grados y ayer el termómetro se ubicó en las antípodas con 4 grados bajo cero.Cindy Fernández es difusora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y le explicó a Clarín qué está sucediendo. "La semana pasada fue un calco de esta, empezó con frío y heladas y a mitad de semana cambió la circulación. Así el aire fue más cálido y húmedo y llegó al centro del país", dijo la meteoróloga. La ciudad de Paraná no quedó fuera de las frías temperaturas y ayer marcó la más baja de 2017 con 2.3°, y hoy los números son parecidos, ya que a las 9 de la mañana, el registro llegó a los 2 grados."Esta semana pasará lo mismo; habrá altas temperaturas aunque no tanto como la semana pasada, de entre 20 y 25 grados, que de todas maneras son elevadas para la época porque en la ciudad, por ejemplo, las máximas normales son de 15° y para este jueves y viernes se anuncian que estarán entre 20 y 24°", recordó Fernández.Los vaivenes del clima, no sólo se vieron en Catamarca, también ocurrió en la capital salteña, donde la temperatura bajó más de 25 grados en pocas horas el fin de semana, como consecuencia del ingreso de un frente frío a ese sector del país. El sábado el registro térmico había alcanzado los 33 grados y esta mañana el observatorio del aeropuerto marcó 0.8 grados.Ayer, como para comenzar a despedir el otoño, 16 provincias tuvieron temperaturas bajo cero. Buenos Aires fue una de ellas con varias localidades: Bahía Blanca (-1.4°), Benito Juárez (-2°), Bolívar (-3.4°) y Coronel Suárez (-4.6°) y Pilar (-5.7°), entre otras. En Maquinchao (Río Negro) hizo -16.6°, mientras que San Juan (Jachal tuvo -9-5° de mínima y -7.2°, de máxima), Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, Santa Fe, La Rioja, Neuquén y Mendoza se sumaron al listado. También se podría agregar a la Base Marambio que vivió -24.9°, aunque esa zona antártica está acostumbrada a esos números.ará calorcito hacia fin de esta semana?La difusora responde: "Se debe a que habrá viento norte mañana por la noche y traerá aire cálido y húmedo. Serán días pesados y recién podría producirse alguna variante cuando haya cambio en la masa de aire". Mientras tanto, hay alertas por vientos fuertes con ráfagas en Tierra del Fuego y de vientos intensos en la zona cordillerana de Mendoza y de San Juan.Es más, según el pronóstico semanal del SMN habrá en "Formosa, Chaco, centro y norte de Santa Fe, Corrientes y el norte Entre Ríos, máximas estimadas entre 25 y 30 grados durante los días sábado 24 y domingo 25, dándose los mayores valores en el norte del país". Será cuestión, entonces, de tener a mano -en las próximas jornadas-, remeras de manga larga, abrigos, bufandas y guantes, pero también remeras de manga corta y alguna camperita finita.