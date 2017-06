Identifican a los caídos en Malvinas: Trabajan en cuatro tumbas por día

Un equipo de antropólogos de varias naciones junto con la Cruz Roja Internacional trabajarán durante unos dos meses para identificar los 123 cuerpos de ex combatientes de Malvinas enterrados en el cementerio de Darwin.



Durante la mañana de este lunes comenzaron las tareas de identificación de los 123 cuerpos de soldados caídos que fueron sepultados como NN en el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas.



El trabajo lo realiza un grupo de antropólogos de varias nacionalidades y la Cruz Roja Internacional y se estima que terminarán en unos dos meses.



"Hoy el sueño se hace realidad", declaró Julio Aro, titular de la Fundación No Me Olvides, una ONG de Mar del Plata que reclama desde hace más de ocho años por la identificación de los cuerpos.



Según trascendió, el tiempo que demande el trabajo dependerá de las condiciones climáticas y el equipo de trabajo está formado por el presidente y un referente del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, dos antropólogos ingleses y seis de España.



"Alojados a 10 minutos del cementerio de Darwin, todos trabajarán de lunes a sábados desde que amanece hasta que oscurece", agregó Aro a 0223 y reveló que "se trabajará con entre tres y cuatro tumbas por día".



"Le pedimos a las autoridades que por favor no le informen a las familias las noticias por teléfono, es una información muy importante como para utilizar ese medio, y los padres de muchos soldados son personas avanzadas en edad", adelantó Aro.