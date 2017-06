Advierten sobre una "epidemia" de miopía en el mundo para 2020

Se estima que para 2020 un tercio de la población mundial será miope y para 2050 lo será la mitad de la humanidad.



"Estamos en medio de una epidemia global de miopía", dijo el doctor Earl Smith, profesor de desarrollo de la visión y decano del Colegio de Optometría de la Universidad de Houston, Estados Unidos.



Y esa epidemia tiene más incidencia entre los jóvenes del este de Asia, en países como China y corea del Sur, donde afecta ya a casi el 90% de los estudiantes al acabar la escuela secundaria.



En otras regiones del mundo aunque las cifras no son tan alarmante la condición avanza.



La gente que es corta de vista o miope puede ver claramente los objetos que están cerca, pero la vista se les vuelve borrosa cuando enfocan objetos distantes.



La miopía ocurre cuando el globo ocular crece demasiado y se vuelve más largo de lo normal. Esta condición visual suele manifestarse cuando los niños están en edad escolar y suele empeorar gradualmente hasta que el globo ocular completa su crecimiento.



Si no se detecta y corrige con lentes, la miopía puede progresar y con el tiempo aumentar significativamente el riesgo de sufrir cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y maculopatía miópica.



Además, la miopía está entre las tres primeras causas de ceguera permanente en el mundo. ¿Qué la causa? Aunque los expertos creen que la genética juega un cierto rol al determinar qué personas son más susceptibles de ser miopes, "hay algo en nuestro comportamiento y en nuestro ambiente que está contribuyendo al aumento de casos de personas miopes", asegura el doctor Smith, que hace unos meses recibió una beca de US$1,9 millones precisamente para investigar las causas y las estrategias de tratamiento de la miopía.



Muchos estudios han demostrado que la gente que pasa más tiempo al aire libre es mucho menos propensa a desarrollar miopía que la que permanece la mayor parte del día entre cuatro paredes.



"La demanda educacional cada vez más exigente y pasar más tiempo en espacios interiores que exteriores son factores que sabemos que contribuyen a que una persona se vuelva miope", dijo Smith.



"En Asia, entre el 80 y el 95% de los jóvenes que terminan la secundaria en las zonas urbanas tienen miopía y hay evidencias fuertes que también está aumentando en Estados Unidos y en Europa", añadió el experto, que es uno de los investigadores líderes en esta condición visual.



"En aquellas situaciones en que hay una expectativa educacional alta es más probable que la gente desarrolle miopía. Considera a nuestros propios estudiantes de optometría como ejemplo: aproximadamente la mitad se vuelve más miope durante los cuatro años de estudios aquí", dijo el profesor de la universidad de Houston.



Smith y su equipo están ahora estudiando qué factores ambientales, como la exposición a ciertos tipos de luz, pueden tener un impacto sobre el crecimiento del globo ocular que conlleva a la miopía. ¿Hay algo que podamos hacer? La miopía no tiene cura ni es reversible, pero el uso de gafas correctoras puede detener o ralentizar su progreso.



También hay operaciones con láser que alteran la forma del globo ocular para corregirla, aunque estas cirugías no deben hacerse en niños o jóvenes que todavía están en proceso de crecimiento.



Si quieres tomar medidas para proteger a las nuevas generaciones, la mayoría de los investigadores, así como el servicio británico de salud pública, el NHS, coinciden en que animar a los niños a jugar en el exterior puede ayudar a reducir el riesgo de tener miopía.



También hay estudios que evidencian que al jugar en el exterior la miopía infantil puede progresar a un ritmo más lento.



Los expertos creen que esto tiene que ver con el hecho de que los niveles de luz en el exterior son mucho más altos que en el interior.



Por otro lado, pasar mucho tiempo enfocando la vista en objetos muy cercanos, como leyendo, escribiendo o usando dispositivos portátiles como celulares, tabletas o ordenadores puede aumentar el riesgo de desarrollar miopía, según el NHS.