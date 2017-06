Avril lucha contra la leucemia y busca concientizar sobre la donación de sangre

Avril Flores tiene 8 años y vive en Villa del Rosario. Desde los 5 años lucha contra la leucemia. En principio, la familia debió esperar dos meses hasta dar con el diagnóstico, tras un derrotero de consultas médicas, estudios e internaciones en distintos centros asistenciales.



"Fue un proceso muy largo para llegar hasta el diagnóstico", puntualizó su mamá Andrea Segovia.



"En junio de 2014 empezó con síntomas de cansancio. Hacía muchas actividades. Estuvo internada en el Instituto de Pediatría en Concordia, no le encontraron nada. Ya ahí empezó con dolor en los brazos. Creían que era reuma infantil. En Paraná, estuvo 22 días internada, sin diagnóstico. La iban a operar de apéndice. Desde el 15 de junio al 4 de agosto, de ese año, estuvo sin diagnóstico", sintetizó. Fue en Buenos Aires, en el Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez" donde, tras una punción en la médula, diagnosticaron leucemia.



La enfermedad en niños



En los niños, la leucemia es el cáncer más común. "El 70 por ciento del cáncer de niños está representado por la leucemia. Entre los 2 y 5 años de vida es la edad más frecuente de presentación. Estamos familiarizados con el tema leucemia y nos olvidamos que es una patología oncológica", explicó el médico pediatra Juan Alvaro Menéndez Urruzola.



Asimismo, el profesional indicó que "hoy el 80 por ciento de los pacientes se curan y en países más desarrollados hasta en un 95 por ciento".



Otro punto a tener en cuenta cuando se habla de la enfermedad, es que los síntomas, en general, son inespecíficos, a medida que proliferan las células malignas.



Tratamiento



Tras el proceso de conocer la noticia se inició con el tratamiento. "La leucemia es un cáncer que avanza rápido. Uno primero niega la noticia y después de explicarle a ella lo que tenía, para que me ayude y se ayude a pelear con la enfermedad, iniciamos", apuntó Segovia.



El cuerpo de Avril "al día 33 de tratamiento" no tenía más leucemia. Por lo tanto fue el único proceso de tratamiento que debió recibir, sin llegar al trasplante. Estuvo durante el tratamiento varios días internada, incluso cuando sus defensas bajaban como consecuencia del tratamiento. "Terminó su jardín de 5 en el hospital", acotó su mamá. En junio de 2015, de regreso a su localidad, tuvo el alta para regresar a la escuela y desde entonces concurre a la Nº 175 "Nuestra Señora del Rosario", sin descuidar sus controles periódicos.



Involucrarse



En esa lucha y porque tal vez sólo cuando algo muy fuerte toca de cerca, llegó para la familia Flores-Segovia el momento de la reflexión y la sensibilización con la temática de donación.



"Avril tiene un grupo sanguíneo muy difícil, que es el 0- y somos con el papá 0+. Nos dimos cuenta de la falta de dadores. También se nos explicó que si no reaccionaba a las quimioterapias, iba a necesitar donante de médula ósea. Ahí fue cuando consideramos que debíamos involucrarnos", admitió Segovia tras experimentar el dolor más profundo frente a la enfermedad de un hijo.



Por tal motivo, la familia de la pequeña se sumó a la Fundación Dono x Vos y trabaja en pos de difundir y generar empatía con respecto a la necesidad de donar sangre y, en ese mismo contexto, registrarse como donante de médula ósea, supo Chajarí al Día.



"Hay chicos que se han ido esperando y hay otros que encontraron su alma gemela (compatibilidad) y hoy disfrutan de la vida", concluyó Andrea, aludiendo al compromiso con la causa.