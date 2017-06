El lunes iniciará el operativo de reconexión eléctrica a inundados de Concordia

La Cooperativa Eléctrica de Concordia informó que este lunes comenzarán con el operativo de reconexión eléctrica a aquellas viviendas desalojadas por sus ocupantes ante la previsión que serían inundadas, pero que la creciente del río Uruguay finalmente no las alcanzó.

Desde la empresa aclararon que la capacidad operativa máxima es de 30 reconexiones diarias.



El Consejo de Administración de la Cooperativa precisó los siguientes puntos en un comunicado:



"Atento a los informes de la Junta de Defensa Civil y en pos de resguardar la seguridad de las personas y bienes afectados esta cooperativa procedió al retiro de 616 medidores de viviendas, instituciones, comercios y de alumbrado público hasta el día lunes 12 de junio a las 18 hs.



En función del comportamiento posterior del nivel del río y teniendo en cuenta que algunas propiedades no fueron alcanzadas por la creciente, esta cooperativa se compromete a restituir el servicio a dichas propiedades, sin trámite previo, en un plazo que no excederá el día lunes 19 de junio próximo.



Cumplido el plazo indicado en el punto anterior, cualquier propiedad que requiera la reconexión correspondiente tendrá que gestionar la misma acudiendo en primer lugar a la Municipalidad de Concordia con el objeto de obtener el certificado de Conexión según lo establecido por la Resolución EPRE N 142/2015 que es la normativa vigente.



Según lo acordado en reunión mantenida en la delegación del EPRE Concordia y considerando el número de inspecciones diarias que puede realizar la Dirección de Electrotecnia de la Municipalidad y la capacidad operativa de esta Cooperativa el numero promedio de reconexiones diarias que podrán ejecutarse seria de 30.Por tal motivo se solicita a los damnificados la mayor comprensión posible en virtud de que estas tareas deben realizarse con la mayor responsabilidad posible a los efectos de salvaguardar la vida de todos los involucrados.



Por último dejamos aclarado que todas las reconexiones aquí mencionadas quedan sujetas a la aprobación técnica de las redes y equipos por parte de la Dirección de Operaciones considerando que las mismas se encuentran bajo condiciones físicas anormales durante la crecida en cuestión".