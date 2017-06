Regresaron a casa las tres primeras familias evacuadas de Concepción del Uruguay

Pronóstico alentador

se encontraba en el mediodía del sábado en. La situación de la creciente se presenta sin alteraciones relevantes hace unos días, mientras que los pronósticos son alentadores ya que no se aguardan lluvias de importancia tanto en las cuencas del norte del país como en el sur de Brasil.En Concepción del Uruguay, la Secretaría de Desarrollo Social y la de Salud, según se informó desde la comuna, continúan trabajando en la asistencia y en controles sanitarios tanto en las familias alojadas en los centros de evacuados como en las zonas afectadas por el agua. En tal sentido se señaló que aunque, se aguarda una bajante más importante para iniciar los protocolos de regreso a los hogares.Hasta el momento, un total de 30 familias (92 Personas, 50 Mayores y 42 Menores) permanecen en los dos centros de evacuados: 13 en el Albergue deportivo y otras 17 en el Batallón de Ingenieros. Además se recordará que 139 familias más fueron trasladadas a domicilios particulares.Debido a que no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay, durante la última semana y los diferentes modelos meteorológicos no pronostican precipitaciones importantes para los próximos días, el caudal evacuado continuará en los 24.000 m3/seg durante el día sábado e ira disminuyendo durante los próximos días.Asimismo, advierten que los distintos pronósticos consultados por el área coinciden en augurar un desmejoramiento del tiempo, con descenso de la temperatura y precipitaciones poco significativas, durante el próximo fin de semana.Con esta maniobra,Se realizó una reunión en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay para coordinar equipos de trabajo con respecto a las personas evacuadas, tanto para atenciones sanitarias como para la prevención en tiempos de retorno a los hogares. Estuvieron el Secretario de Salud, Discapacidad y DDHH, Sergio Bertelotti, el Dirección de Salud Comunitaria, Gabriel Barrientos, personal de los centros de salud provinciales Giacomotti y Bajada Grande, el Director de Salud Ambiental Justo Cáceres y el Coordinador Departamental del Ministerio de Salud de la provincia, Hugo Escobio.Así los equipos sanitarios del municipio y de provincia coordinan las tareas a realizar, tanto en las recorridas por las zonas afectadas por el agua, como en los centros de evacuados, yPor otro lado, además de los detalles de atenciones realizadas en niños y adultos, también se brindaron informes de los controles de sanidad animal, mayoritariamente en perros, que también están en centros de evacuados y otros que quedan en las zonas anegadas. En este caso se destacó la permanente colaboración de las ONG mascoteras que acompañan relevamientos y monitoreos de animales.Si bien todavía no están dadas las condiciones para el regreso a los hogares, el desafío de volver a casa después de las inundaciones requiere de una prevención sanitaria importante.Las, especialmente aquellas familias autoevacuadas que comienzan a apurar el retorno, son:Es fundamental consumir agua segura; lavarse las manos con abundante agua y jabón; retirar los alimentos que hayan estado en contacto con el agua o más de 2 horas sin refrigeración; ventilar las habitaciones; revisar el estado de la casa, no tocar cables caídos y desconectar el interruptor o térmica.Es vital al momento de efectuar la limpieza desinfectar con lavandina paredes, pisos y otras superficies de la casa. Para ello se deben utilizar botas, barbijo y guantes de goma o bolsas en las manos como medidas de barrera para enfermedades como leptospirosis y hantavirus.También resulta esencial que ante síntomas como fiebre, problemas para respirar, dolor de cabeza, diarrea, vómitos o malestar; se consulte al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado.