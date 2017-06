Muerte de bebé en La Paz: "Estamos a disposición de la familia y de la justicia"

El pasado lunes, cerca de la medianoche, una familia de apellido Pereira acudió al hospital 9 de julio de la ciudad de La Paz para que los médicos atendieran a su beba de 6 meses ya que presentaba problemas para respirar. Minutos más tarde la pequeña falleció, presuntamente al ahogarse con leche.



No obstante, la familia denunció que la menor no fue bien atendida y expresó sus sospechas en torno a que habría fallecido por negligencias en el nosocomio.



Al respecto, el fiscal Alfieri afirmó que están investigando como ocurrieron los hechos. "En principio pedimos que se le practique una autopsia para saber por qué falleció y segundo hemos secuestrado toda la documentación del hospital, historia clínica, etc", dijo al programa radial "Mañanas en Positivo".



Respecto a la causa que puede haber producido el deceso de la menor el doctor Darío Engelmann aseguró: "A nuestro criterio se produjo una bronco aspiración que fue lo generó el paro cardíaco de la bebé, pero seremos cautos y esperaremos los resultados de la autopsia y que la justicia dictamine que fue lo que realmente sucedió".



El profesional médico aseguró que esta es una época donde se producen enfermedades respiratorias, "sin ir más lejos ayer pasaron 70 pacientes por la guardia donde 16 eran broncoespasmo, que es lo se pensó que tenía la bebé".



"Nosotros no estamos matando gente como dicen, la verdad es que si bien ocurren hechos dolorosos porque estamos en un hospital, estamos salvando vidas permanentemente, en los últimos dos años duplicamos los nacimientos, la cantidad de pacientes que se atienden, en este momento en la parte de clínica estamos completos sin cama y no estamos matando gente, estamos salvando vidas", resaltó Engelmann.



"Reitero: nosotros estamos a disposición de la familia y de justicia, se le entrego todo, hoja de guardia, historia clínica y todo lo que nos requirieron", finalizó.



