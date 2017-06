Belleza entrerriana de exportación asegura que "el modelo está mal visto"

Bellezas entrerrianas de exportación. Edgar Cardenia y Lujan Bussato representaron al país en el certamen de belleza Pacific World que se realizó en mayo en Perú.Tienen identidad entrerriana y son catalogados como "caras bonitas". Para hablar sobre las posibilidades y los prejuicios del modelaje, los jóvenes contaron sus experiencias anteLujan Bussato, es oriunda de La Paz y obtuvo dos títulos: Miss Revelation Pacific World y Top Model Pacocha Mundo 2017.En la oportunidad, la joven coincidió en que "cuesta conseguir trabajo como modelo". "Hay más oportunidades en Buenos Aires y regresé de Perú con varias propuestas", aseguró al tiempo que comentó: "También estudio Ciencias de la Educación para contar con un título si no me va bien con el modelaje".La joven diferenció el desarrollo de la carrera de modelaje en Argentina con otros países del mundo. "En países como España y Colombia, al modelo le dan un lugar importante. La forma en la que lo apoyan y la ayuda que le dan para que vayan a representarlos a otros países, no se compara con Argentina", aseguró al programa"El modelo está mal visto acá", subrayó. Y en esa línea argumentó: "No es solo subirse a la pasarela y que te vean. Nosotros trabajamos de esto, tenemos entrevistas con los jueces, ellos nos preguntan por nuestro país, por la cultura. Tenemos que estudiar para representar al país".También se refirió a las agencias de modelaje. "Uno que recién empieza tiene que averiguar bien con quien va a trabajar, porque muchas veces no son lo que dicen", dijo Lujan."La oferta laboral proviene del exterior porque acá en Paraná no hay posibilidades", aseguró Edgar Cardenia, quien es oriundo de esta capital entrerriana y fue reconocido como El rostro más bello 2017 y Mister Cooper World 2017.Cardenia hace tres años que trabaja como modelo, y además de esa profesión le gustaría estudiar actuación.Detrás de los estereotipos, la belleza esconde posibilidades. Es que el joven paranaense obtuvo ofertas laborales provenientes de México tras su participación en el certamen internacional.