Foto: Preocupa el déficit de 35.000 pesos mensuales de un hogar de ancianos Crédito: El Día

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. La Asamblea General de la ONU designó este día para dar visibilidad a este problema que afecta la salud y los derechos de millones de personas en todo el mundo.



El Hogar de Ancianos, es una de las instituciones de Gualeguaychú que trabaja fuertemente por dar una vejez digna a muchos abuelos. Lo hacen a pura voluntad y muchas veces "haciendo jugadas de ajedrez para cubrir los pagos".



Gustavo Pícolli, quien es integrante de la nueva Comisión Directiva del Hogar aseguró que lo que más necesitan es gente voluntaria "que quiera ayudar a la institución. Hay personas que nos ayudan pero algunos no lo pueden sostener en el tiempo. La gente cree que nosotros recibimos ayuda económica, pero la realidad es que este es un proyecto que actualmente es inviable económicamente; A veces hacemos colectas, pero no alcanza".



Pícolli recordó que "en la década del 50, hacíamos colectas y eso nos servía para cubrir un 80% de los gastos anuales; y en ese momento había unos 100 ancianos, y ahora tenemos 30 y no podemos llegar a fin de mes".



Al respecto, aseguró que podrían tener más personas, pero necesitarían más personal y no se nos hace viable en los costos.



"No existe subsidio"



El integrante de la Comisión dijo que "no existe subsidio; lo que hay es un acuerdo entre Municipio y el Hogar para hacer una prestación de servicios, por ejemplo, un médico va y cubre unas horas; pero no es un subsidio monetario".



En cuanto al gobierno provincial, explicó que "mandó en dos oportunidades para pagar gastos específicos pero no es un subsidio constante. No es algo que dé sustento a la institución. El Hogar hoy se sostiene por la gran cantidad de donaciones que recibe de parte de la gente siendo socia o comprando una rifa", resumió.



Asimismo, dijo que si el Hogar de Ancianos fuera tomado como una empresa, "tendría que cerrar sus puertas. Los subsidios son voluntades espasmódicas que después no están. Lo que nosotros queremos es convertirnos en prestadores de PAMI. De lograrlo haría que nuestra economía se revierta".



Números en rojo



Gustavo Pícolli explicó que han sacado cuentas y lo que pagan mensualmente (gastos de personal, luz, gas, teléfono, alimentos, artículos de limpieza) es una suma a la que nunca llegan: "estamos siempre 35 mil pesos abajo. Sólo de salarios tenemos entre 160, 170 mil pesos mensuales. Estamos pagando algo y dejamos otra de lado: hacemos una jugada de ajedrez en la que siempre recibimos intimaciones. Realmente nuestros números están en rojo, pero vamos a seguir siempre con la voluntad de atender de la mejor manera a nuestros abuelos. Esta es la obra que nos dejó el padre Jeannot". (El Día)