El río Uruguay sigue bajando en Concordia

Mientras el nivel del lago sigue creciendo - en la mañana de este jueves se ubicaba en 35,25 metros - el río Uruguay continúa y reafirma su tendencia a la baja.Según el organismo binacional, durante el jueves "el nivel en los puertos se mantendrá sin superar los 14,60 metros en el de Concordia"; con la novedad de que a partir de este viernes "tenderá gradualmente a los 14 mts".Otro dato optimista es que el estudio de los diferentes modelos meteorológicos "no pronostican precipitaciones importantes para los próximos diez días", máxime a sabiendas de que no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay durante las últimos seis días".Por último, desde CTM se advierte que durante los próximos diez días, "las actuales previsiones hidrológicas indican que los caudales del río se mantendrán en valores muy elevados", con lo cual la posibilidad de ocurrencia "de precipitaciones no pronosticadas, podrían generar un incremento de los caudales evacuados y niveles".