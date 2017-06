Preventiva para hombre que fracturó a golpes al hijo de dos años de su ex pareja

Los hechos

Un hombre de 30 años cuyas iniciales son J. C. J. quedó detenido con prisión preventiva en el marco de una investigación que encabeza el fiscal Omar De Pedro por las lesiones sufridas por un niño de dos años en Sauce Viejo, que obligaron a la internación médica del menor. Así lo resolvió ayer el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, a raíz del pedido formulado por De Pedro en la audiencia de medidas cautelares celebrada ayer en los tribunales de la capital provincial.De Pedro imputó a J. C. J. como autor de dos hechos. El primero de ellos fue en perjuicio del menor de edad ?que es hijo de la expareja del detenido?, por el cual le atribuyó los delitos de lesiones dolosas graves y coacciones. En el segundo hecho, la víctima fue la mujer y el fiscal del MPA le imputó al detenido la autoría del delito de coacción.Los delitos en perjuicio del menor fueron cometidos entre el jueves 11 y el viernes 12 de mayo. A raíz de los golpes que le propinó, el niño sufrió la fractura de la tibia de su pierna derecha y debió ser internado en el hospital Orlando Alassia, condición en la que aún continúa. La madre del menor lo había dejado al cuidado del agresor en una vivienda ubicada en Calle 27 del barrio San Cayetano de Sauce Viejo."Además de la fractura de la tibia, el niño sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo", precisó el fiscal.De Pedro agregó que fue al hospital de Niños "a dialogar con los médicos que atienden al menor, y me confirmaron que también tiene la tibia de la otra pierna ?la izquierda? y la muñeca izquierda quebradas". En tal sentido indicó que, "según consta en la historia clínica, estas lesiones fueron producidas entre febrero y abril de este año. El niño nunca recibió atención médica, razón por la cual los huesos se soldaron solos".El segundo hecho por el cual fue imputado ocurrió el pasado viernes en inmediaciones de la avenida Santa Fe de la capital provincial ?casi llegando a la parada de la línea 5 de colectivos urbanos. J. C. J. amenazó a su expareja para que accediera a estar junto a él. La tomó de los brazos y la amenazó de muerte; sin embargo, la mujer pudo escapar. Fuente: (UnoSantafe).-