Emociona el chofer de colectivo que dio abrigo y comida a un humilde pasajero

Este tipo de noticias no se ven a diario, pero cuando lo hacen reavivan la esperanza de que no todo está perdido y todavía existen personas con buen corazón, dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Ese es el caso de este chofer, quien ayudó a un humilde pasajero y le compró zapatos y algo para comer.Eduardo, un lector de, compartió la escena que vivió una joven con su hermana, quien subió el video a las redes, y relató la emoción del momento que vivió el lunes, mientras viajaba como todos los días en una unidad de la línea 114 de ERSA, en Santiago del Estero.En una de las paradas vio que un humilde hombre de aproximadamente 35 años subió descalzo y desabrigado. Lejos de pasarlo por alto, el misterioso chofer le preguntó si había comido algo, a lo que el sujeto le responde que no, y que además tenía mucho frío. Es así que el chofer le dio su abrigo y detuvo la marcha del colectivo en la intersección de Solis y avenida del Trabajo y compró un par de "sapos" y medias para su pasajero.El video del gesto solidario tuvo gran repercusión y los medios de esa provincia, fueron al encuentro del chofer que protagonizó el emotivo momento durante su trabajo y al que muchos, señalaron como ejemplo de solidaridad y sensibilidad social.César Silva es el chofer que abrigó a un humilde pasajero que abordó el coche que conducía, en el barrio Autonomía.En una entrevista que le hizo Canal 7, César contó cómo se dieron los hechos."Lo levanté del barrio Autonomía, le pregunté si tenía frío y me dijo que sí, y hambre", comienza el padre de familia, quien seguidamente se sacó su camiseta y lo vistió. Minutos después le pidió ayuda a dos estudiantes que iban en el colectivo y bajó a comprarle un par de "sapos" en el local ubicado en avenida Solís."A él lo veía mayormente en la calle cuando manejaba otra línea de colectivo, pero ahora me llamó la atención porque andaba descalzo y desabrigado. Se sentó y me acompañó durante todo el recorrido, porque el colectivo estaba cálido por la calefacción. Hasta yo tenía frío esa noche. Lo volvería a hacer, siempre", dijo.