El río bajó en Concordia: Imágenes aéreas muestran consecuencias de la creciente

Sociedad Pescadores de Concordia aseguran que por la creciente no pueden trabajar

El pasado jueves 8 de junio, el parte del Área de Hidrología de la CTM Salto Grande brindaba un pronóstico extendido donde se advertía que durante el fin de semana los caudales evacuados se elevarían, por lo que para el pasado lunes el río en el puerto de Concordia tendería hacia los 15,20.Pero eso no era todo, sino que en el mismo comunicado se adelantaba que "para el día miércoles 14/06/17 se estiman caudales de aporte muy elevados", por lo que "los niveles continuarán ascendiendo sin superar los 15,40 en Concordia".Fue ese comunicado el que llevó a la Junta de Defensa Civil a evacuar vecinos que vivieran por debajo de la cota 15 y permanecer en alerta permanente para asistir a las personas que pudieran verse afectadas por encima de esa métrica.Pero lo concreto es que el río no solo que no alcanzó esa marca pronosticada para, sino que en esta fecha hasta bajo cerca de 15 centímetros, ya que la jornadasobrevoló este miércoles la zona del barrio Puerto, la costanera, la parte posterior de la estación de trenes y el barrio Nébel entre otros lugares. Así se pueden ver las consecuencias de la creciente.