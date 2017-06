Calles y diversas zonas costeras de Gualeguaychú lucen anegadas

Continúan alojadas en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú, las tres familias evacuadas en esa ciudad.



Desde la coordinación de Defensa Civil, en constante colaboración con las fuerzas armadas y todas las áreas municipales pertinentes, se trabaja en el monitoreo y seguimiento del comportamiento del agua ante la crecida de los ríos Uruguay y Gualeguaychú.



Las consecuencias hasta el momento han sido el anegamiento en algunas calles de la ciudad y diversas zonas costeras que constituyen el valle de inundación, como las playas, el camino de la Península y el Parque Unzué.



Respecto a los evacuados y autoevacuados, desde el Municipio informaron que en estos días se continuará con el trabajo conjunto para estar preparados en caso de que una mayor cantidad de vecinos necesite el auxilio de la Municipalidad.



Según información de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay, durante las últimas 96 horas. Los diferentes modelos meteorológicos no pronostican precipitaciones importantes para los próximos diez días. Los mismos coinciden en pronosticar un desmejoramiento del tiempo, con descenso de la temperatura y precipitaciones poco significativas, durante el próximo fin de semana.

Existen además informes meteorológicos de centros especializados, que indican la existencia de condiciones anticiclónicas en la cuenca que evitarían la ocurrencia de precipitaciones. Se mantiene la condición de los suelos saturados, que generan un potencial de escurrimiento muy alto. El caudal evacuado se mantendrá en el orden de los 27.000 m3 /segundo durante los próximos tres días.



Con esta maniobra, el nivel en los puertos se mantendrá sin superar los 14,80 metros en Concordia y los 15,30 metros en Salto.

Para las próximas dos semanas, las actuales previsiones hidrológicas indican que los caudales del río se mantendrán en valores muy elevados, con lo cual la posibilidad de ocurrencia de precipitaciones no pronosticadas, podría generar un incremento de los caudales evacuados y niveles.

Fuente: El Día