Dos muertos y más de 60 heridos por el vuelco de un micro en Catamarca

Al menos dos personas murieron y más de 60 resultaron heridas como consecuencia del vuelco de un micro larga distancia que se dirigía de Mendoza a La Quiaca.El fatal accidente ocurrió este lunes en la ruta nacional 38, en la zona de la Cuesta del Totoral del departamento Paclín, ubicado a unos 60 kilómetros de la capital de Catamarca.La zona es una pendiente y el ómnibus dio dos tumbos antes de quedar a un costado de la ruta, sin la mayor parte de su techo, por lo que las autoridades policiales consideraron un milagro que no hubiera más víctimas.El jefe de Policía de la Provincia, Orlando Antonio Quevedo, confirmó el fallecimiento de una mujer mayor de edad y que en el ómnibus viajaban 70 personas, 12 de ellos menores.Quevedo destacó que el conductor del ómnibus al ser interrogado le dijo que en una de las curvas, "sintió un fuerte reventón que no le permitió controlar el colectivo por lo que terminó derrapando y luego volcando"."Si bien fue un accidente fatal, podría haber tenido mayores consecuencias por el número de personas que viajaban y por la forma en la que se produjo", dijo.Por su parte, el jefe del SAME, Norberto Bazan, confirmó que trece heridos fueron trasladados a la provincia de Tucuman y que cinco de ellos se encontraban en estado de gravedad."En tanto otros treinta heridos fueron derivados a los hospitales San Juan Bautista y Eva Perón de Catamarca, y el resto se encuentra en el hospital de la Merced, esperando ser trasladados hacia la capital", dijo Bazán.