Supermercadista chino denunció a municipio por "discriminación racial"

Economía Se sumarían una docena de supermercados orientales a los 16 ya instalados

Economía Preocupación en Gualeguaychú por el avance de supermercados de origen chino

El supermercadista de la colectividad china, Liqun Weng, domiciliado en calle Roffo 320, presentó legalmente y a través de los abogados Darío Carrazza y Leandro Chesini, una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal,. Ante la demora injustificada de la Municipalidad de Gualeguaychú en expedirse, promoví ante el juzgado de Feria el expediente judicial N° 4312/ caratulado "Liqun Weng Municipalidad de Gualeguaychú Acción de amparo. Tal demanda, se promovió el 6 de enero y tuvo sentencia el día 13 del mismo mes y fue confirmada por la sala 1 del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el 31 de enero pasado", expresa el texto de la denuncia."La orden judicial no se ha implementado, pese a la larga y paciente espera de mi parte. Los motivos de este incumplimiento no fue expuesto claramente, pero denuncio que se trata de comportamientos arbitrarios, agravados por la discriminación racial hacia mi persona, por mí origen étnico. Entre medio circulan yRazones que me llevan a concluir que se está actuando con discriminación. Una de ella es que se han habilitado comercios con serias irregularidades, como el local de electrodomésticos perteneciente a una cadena nacional de electrodomésticos (Garbarino), en pleno centro de la ciudad", describe."El trámite fue rápido y favorable para ellos, tardó unos pocos días, aún cuando el edificio no cuenta con planos de construcción en regla" resalta la denuncia redactada por los abogados Carrazza y Chesini.Por ejemplo en mi caso se ha dado prioridad a otro supermercado cuya acción de amparo había sido rechazada, pero se lo terminó habilitando antes que el mío, del mismo rubro que está ubicado en calle Roca al 480".Y agrega: "No es que deplore su habilitación, porque él también debió sufrir un año de humillaciones, mas no encuentro explicación a la demora de mi apertura, como no se tratara de actos de favoritismo y corrupción.. Hoy con mucho dolor me veo en la obligación de acudir a esta fiscalía porque no encuentro otra alternativa. Es muy doloroso para un inmigrante realizar este tipo de denuncias contra autoridades municipales de la ciudad, pero no encuentro otra salida.En tanto Liqun Weng, le solicita en la presentación a la fiscalía que se aboque "a la investigación de los hechos denunciados, a fin de determinar autor o autores materiales responsables de los mismos. Recuérdese que el artículo 2 de la Ley 23.592 agrava elevando las escalas de un tercio a la mitad de la pena de los delitos cuando se trata de persecución racial".