Las escuelas de islas están en alerta por la creciente

Al respecto, el director departamental de escuelas Prof. Gustavo Broin dijo: "Teníamos pautado la visita para reunirnos con los vecinos de la zona, había algunas cuestiones edilicias de la escuela flotante que se nos había planteado, por eso fuimos con el Zonal de Arquitectura, el responsable del Astillero y se pudieron abordar todas estas cuestiones, resolverlas dentro del funcionamiento normal. La verdad es que tuvimos un encuentro muy ameno con las familias que indudablemente es la única alternativa que hay en la zona".



Actualmente la escuela 62 cuenta con ocho alumnos. Algunos de ellos con posibilidades de continuar sus estudios en el nivel Secundario. El responsable de educación de Victoria extendió su agradecimiento a Prefectura, quien acercó a la delegación desde Villa Constitución.



"Salimos a las 07:00 de Victoria y regresamos a las 22:00, por la distancia que hay hasta poder arribar a la escuela. Estamos hablando de una institución que está en el límite de Victoria y Gualeguay, se ingresa por Villa Constitución o San Nicolás, son los dos accesos; en esta ocasión lo hicimos por Villa Constitución por el nivel del río que está más alto y eso permitió tomar ese curso", puntualizó.



Situación de escuelas en islas



A raíz de la advertencia por un nuevo pico de creciente, Broin manifestó: "estamos observando las escuelas ante la situación de alerta por creciente. En este sentido, tenemos algunas escuelas que están desempeñando el dictado de clases en Victoria porque las familias se vinieron a la ciudad e indudablemente nosotros debemos garantizarles la continuidad en el sistema educativo de esos alumnos"



Agregó que cuando ellos deciden quedarse un tiempo prologando se incorporan en una escuela de ciudad, "pero cuando nos dicen que es por un mes nosotros mantenemos el funcionamiento de esa escuela con un docente en Victoria, acompañando sus alumnos".



En estas condiciones de observación ante el pico de la creciente están las escuela N° 58 y 40 "no obstante ello en otras escuelas hay proyectos de intervención edilicia en carpeta que no se habían concretado, y que hoy se están viabilizando. Ocurre que no había empresa para que lo ejecutará".



En este sentido, dijo que hay instituciones donde ya se finalizaron los trabajos, tal es el caso de la escuela 26, 45, 3, 61, "en todas se llevó adelante las reparaciones con muy bueno resultados y están en condiciones para la continuidad de actividades. Nos queda pendiente la escuela 46, si bien se hizo algunas intervenciones, no es la definitiva que está planteado por emergencia, como así también la 40 que hoy está dictando clases en Victoria". (Paralelo 32)