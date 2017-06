Macri tendrá un nuevo ahijado entrerriano: El bebé nació en Chajarí

En el Barrio Salto de la localidad de Chajarí nació hace una semana el séptimo hijo varón de Ramona Soledad Migoya.



Al momento de hacer los trámites en el registro civil del hospital, Ramona contó que tiene "siete hijos, todos varones, el mayor tiene 14 años, Sergio Daniel, Facundo Agustín, Francisco Manuel, Mauricio Ezequiel, Alan Gabriel, Williams y ahora Geremías Nicolás, quien nació el 5 de junio por parto natural".



Ramona contó además que todos van a escuela, "tres van a la mañana, entran a las 8 hasta las 16, el de 7 ingresa a las 13 hasta las 17 y Williams va a jardín de 9 a 12 del mediodía. A todos les va bien gracias a Dios y se portan bien, se pelean como todos los chicos, pero bien".



De la situación de la familia Ramona explicó que al tener que atender a los niños no trabaja afuera y su marido "cobra pensión por discapacidad ya que tiene un problema y no puede trabajar", supo Chajarí al Día.



Al ser consultada por la posibilidad de que su hijo pequeño se convierta en ahijado de Mauricio Macri, contó que "me comentaron, mucho no creía, pero me gustaría por supuesto", dijo.



Finalmente, agradeció las atenciones y pidió que "si me pueden ayudar a levantar otra pieza, porque los chicos duermen todos juntos, y ahí tengo la cocina también, así que si me pueden ayudar estaría muy agradecida".