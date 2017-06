Por ahora, el río no superaría los 14,80 metros en Concordia

Sociedad Por el avance del río cortaron el tránsito en calle de Concepción del Uruguay

El comunicado elaborado el domingo por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande señala que, al menos por las próximas 24 horas, el río no superará los 14,80 metros en Concordia.Al lago estuvieron ingresando unos 29292 metros cúbicos por segundo, mientras que la represa liberó un promedio de 27.000 m3/s., lo que llevó a que el lago creciera hasta los 33.60 metros.El dato alentador sigue siendo que no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay y que los diferentes modelos meteorológicos coinciden en pronosticar muy pocas lluvias durante los próximos días.Con esta maniobra de la represa,. Desde Salto Grande igualmente se aclara que los caudales del río se mantendrán en valores muy elevados durante aproximadamente dos semanas, por lo que se debe considerar la posibilidad de ocurrencia de nuevas precipitaciones.Al menos hasta el lunes, el río Uruguay seguirá en 14,80 metros sobre el puerto local. Así lo señalóEl panorama a corto plazo es alentador, ya que por las condiciones climáticas reinantes la situación no seguiría agravándose.