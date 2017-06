Por el avance del río cortaron el tránsito en calle de Concepción del Uruguay

El avance de las aguas sobre la zona portuaria de Concepción del Uruguay obligó a las autoridades municipales a tener que interrumpir el paso por la avenida Paysandú y el acceso desde las calles Artusi y Mitre. Con esta medida adoptada, uno de los objetivos fue el de evitar que se registre un accidente o un hecho no deseado, atento a la importante circulación de vehículos, se hizo efectiva ayer con la presencia del director de Seguridad Urbana, Alfredo Gobbi, y el personal de Tránsito y Guardia Urbana con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina (PNA).En el puerto es uno de los sectores donde se puede dimensionar la magnitud de esta creciente, en virtud a que lo único que se observan son los techos de altos muelles ubicados frente a la sede de la Prefectura de Concepción del Uruguay, parte del edificio de la antigua Aduana y ex Sala Evocativa de la Ribera y el catamarán Lobopé. Lo demás quedó bajo el agua. Desde el gobierno local el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Oscar Noir, informó que las familias evacuadas ascienden a 129 ya que ayer debieron realizar un nuevo traslado."Por suerte en las últimas horas el río creció muy poco y muchos de los vecinos que se están viendo afectados prefieren esperar. El informe que manejamos de Salto grande es que a partir de este lunes o martes llegaría a su tope y eso es algo muy importante; lógicamente seguimos a la expectativa de lo que suceda con las mayores precauciones evaluando los informes día a día y trabajando intensamente", manifestó el funcionario.En cuanto a las necesidades que existen, Noir indicó que precisan alimentos no perecederos, sobretodo agua potable, ya que en las zonas afectadas está saliendo turbia. Además de ropa de abrigo y calzado.